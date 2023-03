Gesund & Fit mit den RegionalMedien Austria

Österreichweiter Themenschwerpunkt aller 128 Regionalzeitungen

Wien (OTS) - In den vergangenen Jahren hat das Interesse an Gesundheitsthemen in der österreichischen Bevölkerung deutlich zugenommen – nicht zuletzt durch die Pandemie. Das belegt auch eine IFES-Umfrage unter den Leserinnen und Lesern der RegionalMedien Austria vom Mai 2021, bei der Gesundheit und Medizin an vierter Stelle von 17 abgefragten Interessensthemen lag. Demnach interessierten sich 76 Prozent der Leserinnen und Leser an Informationen und Inhalten zum Thema Gesundheit im eigenen Bezirk bzw. in der eigenen Stadt.

Diesem starken Interesse, das nach wie vor bei der Leserschaft spürbar ist, kommen die RegionalMedien Austria erneut nach und widmen auch in diesem Jahr alle aktuellen Ausgaben der 128 regionalen Zeitungen in ganz Österreich sowie auf MeinBezirk.at Themen rund um Gesundheit, Vorsorge, Fitness und Wohlbefinden.

„Weil Gesundheit als wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens gilt, ist es uns ein großes Anliegen, dieses Thema gerade in dieser postpandemischen Zeit, in der wir zudem auf eine überalterte Gesellschaftspyramide zusteuern, besonders zu fokussieren. Das Thema Gesundheit zahlt besonders stark in unseren Leitspruch ein, das Leben in den Regionen mitzugestalten und so einen Beitrag dazu zu leisten, den Alltag der Menschen zu verbessern“, sagt Chefredakteurin Maria Jelenko-Benedikt.

Die RegionalMedien Gesundheit stellen das gesundheitsjournalistische Aushängeschild der RegionalMedien Austria dar. Mit Produkten wie der Veranstaltungsreihe MeinMed-Studium (früher MiniMed) oder dem Fachmagazin „Hausarzt“ spielen sie bei der Kommunikation von Gesundheitsthemen auf mehreren Ebenen laufend eine gewichtige Rolle.

Alle Artikel des Themenschwerpunktes „Gesundheit“ finden Leserinnen und Leser auch online auf MeinBezirk.at/Gesundheit2023 mit Beiträgen aus allen Bundesländern.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Jelenko-Benedikt

Chefredaktion

RegionalMedien Austria AG

M +43/664/80 666 8600

maria.jelenko @ regionalmedien.at