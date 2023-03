Grüne Jugend zum Weltfrauentag: „Frauenministerin Raab ist Teil des Problems!“

Jugendorganisation legt in offenem Brief an Frauenministerin 3-Punkte-Plan vor

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltfrauentags kritisiert die Grüne Jugend die Arbeit von ÖVP-Frauenministerin Raab als enttäuschend. „Die Ministerin hat in den letzten drei Jahren kaum wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Frauen ergriffen“, so Rosa Novy, Sprecherin der Grünen Jugend.

Die Grüne Jugend legt deshalb nun einen 3-Punkt-Plan vor. „Setzen Sie den Femiziden endlich ein Ende! Helfen Sie, den Gender Pay Gap zu überwinden! Unterstützen Sie die Einführung der 30-Stunden-Woche!“, so die Jugendorganisation in einem offenen Brief an die Ministerin.

„Noch immer erfährt jede dritte Frau in Österreich körperliche oder sexuelle Gewalt. Im Durchschnitt werden in Österreich drei Frauen im Monat ermordet“, so die Grüne Jugend. „Auch im Bereich der gleichen Bezahlung von Männern und Frauen tut sich kaum etwas.“ Die Grüne Jugend fordert daher: Es muss sichtbar werden, wie viel in welchen Jobs verdient wird. „Eine Lohntransparenz wäre hier ein wichtiger Schritt!“, so Novy.

„Zudem fordern wir eine Arbeitszeitverkürzung. Denn diese würde dazu führen, dass Arbeit fairer verteilt wird. Eine 30-Stunden-Woche wäre ein starkes Signal für eine feministische Politik und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der Weltfrauentag ist kein Feiertag, solange die Frauenministerin nicht handelt“, so Novy abschließend.

Der offene Brief: https://www.gruene-jugend.at/assets/b29d360132/GJ_Brief_Raab.pdf

