Take Back the Streets mobilisiert für Demonstration zum 8. März 2023

17:00, Yppenplatz

Wien (OTS) - Am Mittwoch dem 8. März ruft "Take Back the Streets" zum internationalen feministischen Kampftag auf. Wir gehen um 17 Uhr am Yppenplatz auf die Straße um gegen Sexismus, Transfeindlichkeit und patriarchale Gewalt zu demonstrieren.

Um 17 Uhr startet das Event mit Redebeiträgen am Yppenplatz. Kinderbetreuung (Voranmeldung unter: kids-space-vienna @ gmx.at) und ÖGS-Dolmetsch erleichtern die Zugänglichkeit. Danach zieht die Demonstration über die Ottakringerstraße und die Alserstraße zu einer Endkungebung um 19:30 Uhr im Sigmund Freud Park. Anschließend an die Kundgebung wird es noch Musik und Performances geben. Vertreter*innen der Medien sind eingeladen zu kommen.

Zahlreiche linke, feministische Bündnisse werden an der Kundgebung unter dem Motto "Internationale FLINTA*-Kämpfe" teilnehmen. "Ein feministischer Kampftag braucht, dieses Jahr umso mehr, internationale Solidarität: für ein besseres, selbstbestimmtes Leben für Alle! Im Iran, Afghanistan, Uganda und zahlreichen anderen Ländern werden die Rechte von Frauen, inter*, trans und nicht-binären Personen immer weiter eingeschränkt. Russland feuert die Gewalt in der Ukraine weiter an. Weltweit kommt es zu Unterdrückung von LGBTQI*A+ Organisationen, deren Mitglieder werden an vielen Orten verfolgt und ermordet. Gleichzeitig verfolgen Österreich und die EU eine gnadenlose Asylpolitik mit zunehmender Brutalität", erklärt das Kollektiv Take Back the Streets.

"Organisieren wir uns, um gemeinsam und laut für unsere Rechte und unsere Sicherheit zu kämpfen. Machen wir uns bereit, für alle feministischen Kämpfe die noch kommen. Jeder Tag ist 8. März. Deswegen: raus auf die Straßen zum feministischen Kampftag!", so der Aufruf des Kollektivs.



Anfahrt: Straßenbahn 2/44/33 oder U6 Josefstädter Straße Für alle Geschlechter!

ÖGS-Übersetzung der Redebeiträge und Moderation



Link zum FB-Event: https://fb.me/e/2m6CZQa6r

Updates gibt es auf Twitter (https://twitter.com/takeback8m) und Instagram (https://www.instagram.com/takeback8m/).

