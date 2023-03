VMF Immobilien: Rainer Sommer wird neuer Marketingleiter

Die Projekt- und Bauträgergesellschaft VMF Immobilien GmbH verstärkt mit Rainer Sommer das Führungsteam.

Wien (OTS) - Seit kurzem leitet Rainer J. Sommer, MA, den Bereich Kommunikation und Marketing bei VMF Immobilien. Der 47-jährige Kommunikations- und Marketing-Profi hält einen Post-Graduate Master in Public Communication und blickt auf über 20 Jahre Erfahrung im Marketing zurück, rund 15 davon in Führungspositionen. In den letzten Jahren legte der technik-affine und design- & ergebnisorientierte Hands-On Marketer seinen Fokus vor allem auf Themen wie die klassische Marken- und Unternehmenskommunikation, verschiedene Formen des Content Marketings, Social Media und Online Marketing sowie Employer Branding. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien: „Mit Rainer Sommer konnten wir einen international erfahrenen Marketing- und Kommunikationsprofi für unser junges sowie wachsendes Unternehmen gewinnen. Er ist eine echte Bereicherung für unser Team. Gerade in Zeiten der großen Umbrüche in der Immobilienbranche ist Kommunikation eine wichtige Disziplin für den Erfolg eines Unternehmens.“

Erfolg durch Qualität

Die vor über zehn Jahren gegründete VMF Immobilien GmbH konnte sich in kurzer Zeit einen Namen als Entwickler hochwertiger, nachhaltiger und architektonisch anspruchsvoller Immobilienprojekten in attraktiven Lagen erwerben. Heute hat das Immobilienunternehmen über 1000 Wohneinheiten mit 102.000 Quadratmeter in Planung oder Bau. Rainer Sommer, Marketing- und Kommunikationsleiter VMF Immobilien: „Unser qualitativer Anspruch darf nicht bei sorgfältig geplanten und ausgeführten Projekten enden. Es braucht auch eine professionelle kommunikative Begleitung aller Projekte – von der Planung bis zum Abschluss. Nur so ist eine optimale Stakeholderkommunikation gewährleistet. Die VMF Immobilien GmbH ist ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen und darüber müssen wir über allen uns zur Verfügung stehenden Kanälen sprechen.“

Der gebürtige Burgenländer ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. In seiner Freizeit vereint Sommer die Rollen Soccer Dad, Blaufränkisch Aficionado und Senior Beachvolleyballer.

Rückfragen & Kontakt:

Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Partner

Mobil: +43 (0) 664 124 29 76

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at



VMF Immobilien GmbH

Rainer J. Sommer, Leiter Marketing & Kommunikation

Mobil +43 (0) 664 385 11 20

E-Mail: rjs @ vmfimmo.at