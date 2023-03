Begegnungszone Caritas – neuer Podcast gibt Einblick hinter die Kulissen der Caritas-Angebote

Im Zentrum des Podcasts, der von Journalist Tom Rottenberg gestaltet wird, stehen dabei Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Klient*innen der Caritas in NÖ.

St. Pölten (OTS) - Was denken mobile Pflegerinnen über ihren Job und wie geht es den Kund*innen? Wie läuft der Alltag in einem Mutter-Kind-Haus oder einer Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen ab? Was bedeutet es „arm“ zu sein? Und was passiert eigentlich mit den Sachspenden, die in den carlas - den Second Hand Läden der Caritas – abgegeben werden?

Solchen und noch viel mehr Fragen geht der neue Podcast „Begegnungszone Caritas“ ab sofort auf www.caritas-stpoelten.at/begegnungszone auf den Grund. Rund einmal im Monat führt dabei Journalist, Autor und Moderator Tom Rottenberg in die „Begegnungszone Caritas“ und ermöglicht damit sehr persönliche Einblicke in die vielfältigen Arbeitsfelder und Angebote der Caritas St. Pölten.

Zu Wort kommen dabei jene Menschen, die in der Caritas engagiert sind und solche, die Unterstützung und Hilfe der Caritas in Anspruch nehmen. Mit viel Einfühlungsvermögen und einer großen Portion Neugier führt Tom Rottenberg durch die Begegnungszone Caritas. „Für mich ist jede Folge dieses Podcasts ein Eintauchen in die Welt der Caritas. Mir ist es ein Anliegen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und sie zum Erzählen zu bringen. Ich bin ehrlich neugierig und möchte mit diesem Podcast Einblicke in die vielfältigen Aufgaben der Caritas geben, die man vermutlich sonst nicht bekommen könnte“, so Thomas Rottenberg.

Die erste Folge des Podcasts beschäftigt sich mit dem gesellschaftlich viel diskutierten Thema der mobilen Pflege. Tom Rottenberg begleitet Monika Drechsler, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Einsatzleiterin der Caritas Sozialstation Wienerwald West auf ihrer Tour. Dabei begegnet er drei Kund*innen, die uns Einblick in ihre Lebens- bzw. Pflegesituationen geben. So lernen wir Herrn Steinkellner kennen, der mit 63 Jahren eine Gehirnblutung hatte und daher einseitig gelähmt ist. Wir begegnen Frau Blamauer, die bereits ihren 105. Geburtstag gefeiert hat und dreimal am Tag von der mobilen Pflege der Caritas Besuch bekommt.

„Dieser Podcast soll ganz authentisch und ungeschönt jene Menschen zu Wort kommen lassen, die mit der Caritas zu tun haben – unsere großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Freiwilligen sowie Klient*innen und Kund*innen. Ich bin sehr froh, dass wir mit Tom Rottenberg einen Journalisten für dieses Projekt gewinnen konnten, der einfühlsam und neugierig durch die „Begegnungszone Caritas“ führt“, so Christoph Riedl, Generalsekretär der Caritas in der Diözese St. Pölten.

Die nächsten Folgen der „Begegnungszone Caritas“ führen die Hörerinnen und Hörer in das größte carla der Caritas St. Pölten nach Krems sowie in die Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen in Paudorf.

Der Podcast ist ab sofort auf allen gängigen Plattformen, wie Soundcloud, Spotify, Amazon Music oder Apple Podcasts abrufbar. Alle Links und die aktuelle Folge unter www.caritas-stpoelten.at/begegnungszone. Hörer*innen können ihr Feedback zum Podcast gerne per E-Mail an kommunikation @ caritas-stpoelten.at schicken.

