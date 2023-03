Neugründung: Der Verein "Mediation Löst" stellt sich vor

Salzburg, Tirol (OTS) - Ausgebildete MediatorInnen aus Salzburg und Tirol gründen Verein zur Förderung von Mediation als außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren.

In unserer Gesellschaft kommt es immer wieder zu Konflikten und Auseinandersetzungen, sei es im privaten oder beruflichen Umfeld. Oft können diese Konflikte nicht eigenständig gelöst werden und führen zu langwierigen Gerichtsverfahren und in vielen Fällen zu einer dauerhaften Zerrüttung der Beziehung zwischen den Konfliktparteien.

Der Verein Mediation Löst hat sich zum Ziel gesetzt, Mediation als außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und den Zugang zu Mediationsverfahren zu erleichtern.

Alle Vereinsmitglieder sind ausgebildete und zertifizierte MediatorInnen aus unterschiedlichsten Berufen, die sich auf Mediationen und Konfliktberatungen in den Bereichen Wirtschaft, Familie und Soziales spezialisiert haben. Dazu gehören beispielsweise Konflikte innerhalb der Familie, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Trennung und Scheidung, Erbstreitigkeiten, aber auch Konflikte am Arbeitsplatz, in Unternehmen oder zwischen Geschäftspartnern.

Ein besonderer Fokus liegt auch auf der Prävention von Konflikten. Die Mitglieder des Vereins bieten Schulungen und Workshops an, in denen Unternehmen und Privatpersonen lernen, wie sie Konflikte frühzeitig erkennen und vermeiden können. Ziel ist, Konflikte nicht eskalieren zu lassen und somit einen Beitrag zur Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehung zu leisten.

