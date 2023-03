Muslimische Frauengesellschaft in Österreich (MFGÖ)

Wien (OTS) - Zum internationalen Tag der Frauen stellen wir unseren neuen Verein der Öffentlichkeit vor. Die "Muslimische Frauengesellschaft in Österreich" (MFGÖ) ist ein Zusammenschluss von Frauen, die sich in der Verantwortung sehen, tabuisierte Diskurse rund um die Themen Gender- und Geschlechtergerechtigkeit aus der muslimischen Community von innen heraus unter Muslim*innen und zwischen diesen und der Mehrheitsgesellschaft voranzutreiben. Als selbstbewusste muslimische Frauen wollen wir unseren Platz in unserem demokratischen Rechtsstaat Österreich einnehmen, wo uns das Recht auf Meinungs- und Glaubensfreiheit sowie Selbstbestimmung der Frauen zusteht.

Unser Ziel ist es, Meilensteine für einen Veränderungsprozess zu setzen, welcher einerseits die Vielfalt der Deutung religiöser Texte und andererseits unserem Kontext in Österreich im 21. Jahrhundert Rechnung trägt. Als Teil dieser Gesellschaft wollen wir im sozialen Bereich Verantwortung übernehmen. Wir werden Seminare, Beratungsangebote für Frauen, Mädchen und Jugendliche sowie Diskussionsveranstaltungen und Symposien organisieren, um die gesellschaftliche Partizipation muslimischer Frauen zu fördern.

Zum Internationalen Frauentag wünschen wir allen Frauen alles Gute und viel Erfolg. Mehr Informationen finden Interessierte auf unserer Homepage.

Für den Verein, Obfrau: Mag. Dr. Fatma Akay-Türker

Homepage: www.mfgo.at E-Mail: office @ mfgo.at