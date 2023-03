Ohne Frauen keine Häuser zum Leben!

Der Internationale Frauentag am 8. März wird in den Häusern zum Leben und den PensionistInnenklubs als wichtiger Denkanstoß genutzt.

Wien (OTS) - Der Internationale Frauentag, der jährlich am 8. März begangen wird, ist in den 30 Häusern zum Leben und den 150 PensionistInnenklubs für die Stadt Wien des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) weit mehr als eine Gelegenheit, allen Mitarbeiterinnen danke zu sagen: „Wir nutzen diesen Tag nicht nur, um über das Erreichte zu reflektieren, sondern auch, um für weitere Verbesserungen für Frauen im Unternehmen die Weichen zu stellen“, so KWP-Geschäftsführer Christian Hennefeind.

Denn von rund 5.000 Beschäftigten arbeiten hier tagtäglich 3.767 Dienstnehmerinnen an der hohen Qualität der Leistungen. Insgesamt sind 74,52 Prozent der Belegschaft Frauen. In der Pflege sind 1.451 und damit sogar 78,14 Prozent der Pflegekräfte Frauen. Außerdem gibt es im Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser 210 Direktorinnen, Team-, Abteilungs- und Bereichsleiterinnen. Das ist ein Frauenanteil bei den Führungskräften von 65,22 Prozent.

Karin Schweinegger, Bereichsleiterin Human Resources zu dieser Quote: „Wir sind ein Unternehmen, in dem Vielfalt lebt und in allen Aspekten der Diversität gelebt wird. Wir unterstützen alle Mitarbeiter*innen darin, die für sie beste Arbeitswelt mitzugestalten, die eine Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglicht. Diese Angebote stehen allen Kolleg*innen offen. Neben Arbeitszeitmodellen ist hier die Gesundheitsförderung besonders hervorzuheben. Insbesondere für unsere Mitarbeiterinnen ist diese Anstrengung von Arbeitgeberseite besonders wichtig, um beide Seiten in Einklang bringen zu können. Ein hoher Frauenanteil im Unternehmen, auch in Führungspositionen, sorgt dafür, dass wir als Unternehmen erfolgreich sind.“

Das Motto des Weltfrauentags: Pflege und Demenz sind weiblich!

Der #demenzRAUM, das virtuelle Gesprächsformat der Häuser zum Leben, behandelt anlässlich des Weltfrauentages am 08. März im Rahmen einer Sondersendung das Thema: „Pflege und Demenzbetreuung sind weiblich. Wir holen Frauen vor den Vorhang!“ Zum einen erkranken Frauen auf Grund der höheren Lebenserwartung häufiger an Demenz, zum anderen wird der Frauenanteil der Pflegenden auf über 80 Prozent geschätzt. Gäste sind: Birgit Meinhard-Schiebel (Präsidentin der IG Pflege), Johanna Püringer (Alzheimer Austria, persönliche Assistenz), Ursula Barisic (Teamleiterin Pflegestation Haus Schmelz), Tamara Nemeth (Teamleiterin Haus-Betreuung Haus Döbling), Karin Kroitzsch (Pflegeassistentin, Haus Atzgersdorf), Leynes Carmelita (Angehörige). Für eine Videobotschaft konnte die Unternehmensberaterin und Frau des amtierenden österreichischen Bundespräsidenten, Doris Schmidauer, gewonnen werden. Den Zoom-Link zum #demenzRAUM finden Sie unter www.häuserzumleben.at

Die PensionistInnenklubs informieren im Wiener Rathaus

Auch die PensionistInnenklubs bieten wieder ein vielfältiges Programm rund um das Thema „Gleichstellung der Frau“. Die PensionistInnenklubs für die Stadt Wien sind am 8. März 2023 von 15:00 bis 19:30 Uhr mit einem Messestand beim „Wiener Frauentag“ im Rathaus (Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien) vertreten. Dort erwartet Besucher*innen anlässlich des Internationalen Frauentages ein spannendes Programm. Geboten werden Beratungen, Workshops und Führungen speziell für Frauen. Interessierte Besucher*innen erhalten hier zudem Informationen zum Thema „Frauen im Klub und in den Häusern zum Leben“.

Der Eintritt ist frei.

Datum: 08.03.2023, 15:00 - 16:00 Uhr

Ort: via zoom, Den Zoom-Link zum #demenzRAUM finden Sie unter www.häuserzumleben.at

Zoom, Österreich

Url: https://kwp.at/

Besuchen Sie den Stand der Klubs beim Frauentag! Das Wiener Rathaus steht am 8. März ganz im Zeichen des Welttags. Die Klubs informieren ihre Angebote speziell für Frauen.

