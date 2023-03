Technik hautnah: FH Technikum Wien öffnet Türen

Open Day am 17. März: Studienberatung, Führungen und neues Elektronik-Studium.

Wien (OTS) - Die FH Technikum Wien öffnet am Freitag, 17. März ihre Türen. Studieninteressent*innen und andere Besucher*innen können beim Open Day die Chance zur Studienberatung nutzen. Sie erwartet am Hauptstandort Höchstädtplatz sowie dem Standort ENERGYbase spannende Labor- und Campusführungen und ausgestellte Projekte aller Fakultäten. Studierende zeigen ihre Arbeiten aus verschiedensten Themengebieten und Laboren und berichten live aus ihrem Studium an der FH Technikum Wien.

Auch das neu aufgestellte Elektronik-Studium wird vorgestellt: Unter dem Motto „Zukunft gestalten“ gibt es Studienzweige von IoT bis Energietechnik, von Embedded Systems bis Entrepreneurship:

https://www.technikum-wien.at/elektronik/



Studienberatungen für Bachelorstudiengänge stehen ganztägig zur Verfügung. Beratung zu den Masterstudiengängen wird ab 14.00 Uhr angeboten. Interessierte können ihre Fragen rund um Studienorientierung, Bewerbungsverfahren und zur Vorbereitung und dem Ablauf des Reihungstests stellen.



Führungen:

Laborführungen finden zu folgenden Sunden statt:

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 und 16:00 Uhr

Campusführung durch Rektorat:

10:00 und 15:00 Uhr

Führungen ENERGYbase, mit Shuttlebus:

Abfahrt um 13:00 und Rückfahrt von der ENERGYbase um 14:30 Uhr, Ankunft FH Technikum Wien um 15:00 Uhr

WeCanTech Frauen | Zukunft | Technik:

Führung für Frauen um 15:30 Uhr

Sprechstunde Equality:

Information zu Barrierefreiheit im Studium, Vereinbarkeit von Studium und

Familie sowie Queer Themen: Foyer 14:30 bis 15:30 Uhr



Die Teilnahme am Open Day und an den Führungen ist kostenlos. Teilnahmeinfos sowie digitale Infomaterialien zur FH Technikum Wien können auf der Homepage angefordert werden. Der neue Studienfolder ist kostenlos per Postversand erhältlich.



Nähere Infos:

https://www.technikum-wien.at/openday



Über die FH Technikum Wien



Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie 15.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden 4.500 Studierende in 28 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet.

https://www.technikum-wien.at



