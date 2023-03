Bestattung Wien: Traufeier für Prof. Peter Weibel am 21. März 2023

Beisetzung in einem Ehrengrab der Stadt Wien auf dem Wiener Zentralfriedhof

Wien (OTS) - Der am 1. März 2023 verstorbene Medienkünstler Professor Peter Weibel wird am Dienstag, dem 21. März 2023, in der Karl-Borromäus-Kirche auf dem Wiener Zentralfriedhof (Eingang über Tor 2) aufgebahrt. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr. Einlass in die Kirche ist ab 12:30 Uhr.

Die Trauerfeier ist öffentlich zugänglich; ein Kondolenzbuch und Gedenkbilder werden aufliegen. Zahlreiche Gäste aus Kunst und Kultur werden erwartet.

Die Einsegnung erfolgt durch Herrn Dompfarrer Toni Faber.

Prof. Mag. Dr. Alfred Weidinger, Wissenschaftlicher Geschäftsführer OÖ Landes-Kultur GmbH, hält im Rahmen der Trauerfeier eine Ansprache. Die Komponistin und Autorin Olga Neuwirth verliest einen Text von Elfriede Jelinek.

Anschließend wird der Verstorbene in einem Ehrengrab der Stadt Wien beigesetzt.

