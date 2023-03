Eurovision Song Contest 2023: Unser Song für Liverpool – TEYA & SALENA treten mit „Who the hell is Edgar?“ an

Veröffentlichung des österreichischen ESC-Beitrags am Weltfrauentag

Wien (OTS) - TEYA & SALENA sind das erste weibliche Duo, das für Österreich beim Eurovision Song Contest an den Start geht. Die beiden treten mit dem selbstgeschriebenen Uptempo-Popsong „Who the hell is Edgar?“ beim weltweit größten Musikwettbewerb in Liverpool an. Sie singen am Donnerstag, dem 11. Mai, im zweiten Semifinale (und dort in der zweiten Hälfte) um den Einzug in das Finale am 13. Mai (jeweils live ab 21.00 Uhr in ORF 1). Die offizielle Radiopremiere von „Who the hell is Edgar?“ findet am Mittwoch, dem 8. März und Internationalen Frauentag, um 7.40 Uhr im „Ö3-Wecker“ statt. Anschließend stellen TEYA & SALENA in ORF 2 bei „Guten Morgen Österreich“ (8.50 Uhr) das Video zu „Who the hell is Edgar?“ vor.

ORF-Delegationsleiter Stefan Zechner: „Der Song geht schnell ins Ohr und kommt leicht daher, hat aber in der zweiten Ebene eine sehr schöne Message und damit auch eine gewisse Ernsthaftigkeit. TEYA & SALENA sehen sich als Mitglieder der Song-Contest-Familie und es ist sehr schön, wenn jemand das gesamte Event als ,Once in a Lifetime‘-Chance wahrnimmt.“

SALENA: „Dieser Song ist eine Momentaufnahme von dem Spaß, den wir beim Schreiben hatten. Es hat damit angefangen, dass wir vermitteln wollten, wie es sich anfühlt, wenn ein guter Song entsteht. Manchmal geht die Kreativität durch einen durch, so als wäre man von einem Geist besessen.“

TEYA: „Wir wollten in dem Song aber auch unsere persönlichen Erfahrungen als Songwriterinnen verpacken. Es fühlt sich oft so an, als müsse man sich immer wieder beweisen, um ernst genommen zu werden. Dadurch, dass wir Edgar Allan Poe als den tatsächlichen Schreiber des Songs darstellen, wollen wir Aufmerksamkeit auf diesen Teil des Musikbusiness leiten. Es ist Satire.“

„Who the hell is Edgar?“: Song-Credits

Music & Lyrics: Teodora Spiric, Selina-Maria Edbauer, Ronald Janeček, Pele Loriano

Lead and Backing Vocals: Teya and Salena

Drums, Bass, Keys, Programming, Guitars: Ronald Janeček

Additional Guitars, Keys, Backing Vocals: Pele Loriano

Producers: Ronald Janeček, Pele Loriano

Recorded by Ronald Janeček @ Pidgeon Records Prague, Czechia, and Pele Loriano @ K16 Studios, Zurich, Switzerland

Mixed by Tom Oehler

Mastered by Henke Johnson @ Masters of Audio, Sweden

Under exclusive License to Warner Music Group Germany Holding GmbH, (P) 2023 Manifester Music

Publishers: Schneeblind Musikverlag, ORF ENTERPRISE GMBH CO KG

„Who the hell is Edgar?“: Video-Credits

Production: OLDRICH COMPANY, s.r.o.

Publishers: Schneeblind Musikverlag, ORF ENTERPRISE GMBH CO KG Director: Ruy Okamura

Executive Producer: Jindřich Trčka

Under exclusive License to Warner Music Group Germany Holding GmbH, (P) 2023 Manifester Music

TEYA & SALENA singen für Österreich

TEYA hat ihre Leidenschaft für Musik im Alter von zwölf Jahren entdeckt. Zu ihren großen Idolen zählten Adele und Amy Winehouse. Sie brachte sich selbst das Singen bei, trat in Musicals auf und sammelte – neben Tanzen und Schauspielen – als Saxophonistin in einem Jazzorchester erste Bühnenerfahrung. Mit 17 Jahren begann sie Songs zu schreiben und schon ein Jahr später nahm sie an Songwriting-Camps in ganz Europa teil, insbesondere an den Eurovision-Camps in der Schweiz, Belgien und Schweden. Mittlerweile konnte sie sich einen Namen als Songwriterin machen. 2020 nahm sie sowohl an der österreichischen als auch an der serbischen Auswahl für den Eurovision Song Contest teil. Nun hat es geklappt und TEYA kann es noch gar nicht richtig glauben: „Ich wollte schon als Kind zum Eurovision Song Contest, weil er für mich immer bedeutet hat, dass selbst große Träume wahr werden können, unabhängig davon, wer man ist und woher man kommt. Ich kann den ersten Schritt auf die Bühne kaum erwarten! Mein siebenjähriges Ich wird mir erst dann glauben, dass das Ganze Wirklichkeit ist.“

SALENA begann mit sieben Jahren zu singen und brachte sich zusätzlich zu Gesang auch das Gitarrespielen selbst bei. Später trat sie bei Schulveranstaltungen, Firmungen, Hochzeiten und Taufen auf, gemeinsam mit Bands, aber auch als Solo-Künstlerin. 2017 schaffte sie es bei „The Voice of Germany“ in die dritte Runde, 2019 bewarb sie sich schon einmal als österreichischer Act beim Song Contest und seit 2020 ist sie als „Station Voice“ im Hitradio Ö3 sowie in mehreren Werbespots zu hören. Dass sie jetzt beim Song Contest dabei ist, ist für SALENA unbeschreiblich: „Mein wohl größter Kindheitstraum erfüllt sich gerade. Ich habe damals Conchita auf der Bühne gesehen und meinen Eltern gesagt, dass ich genau das will – eine Riesenbühne und Menschen, die Musik so sehr fühlen wie ich. Ab diesem Zeitpunkt habe ich noch mehr an mir und meinem Gesang gearbeitet. Der ESC bedeutet für mich Diversity und zeigt Menschen mit Visionen und Träumen, die ich bzw. wir auch haben. Der Moment, in dem wir beide auf der Bühne stehen, die ersten Zeilen singen und bemerken, dass uns ein Millionenpublikum zusieht, ist wohl der Moment, auf den ich mich am meisten freue – wenn der Traum zur Realität wird.“

