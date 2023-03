Wissenschaftsminister Polaschek und FWF-Präsident Gattringer geben Österreichs erste Cluster of Excellence bekannt

Wien (OTS/Der Wissenschaftsfonds FWF) - Mit der Exzellenzinitiative excellent=austria schlägt Österreich ein neues Kapitel in der Spitzenforschung auf. Wissenschaftsminister Martin Polaschek und FWF-Präsident Christof Gattringer geben bei einer Pressekonferenz am 13. März die lang erwarteten Förderentscheidungen in der ersten Förderschiene Clusters of Excellence bekannt. Die neuen Exzellenzcluster ermöglichen kooperative Projekte über mehrere Forschungsstandorte in noch nie dagewesener Dimension im Bereich der Grundlagenforschung. Die jeweiligen Koordinator:innen der Cluster (Director of Research) werden bei der Pressekonferenz ebenso anwesend sein.



Der Wissenschaftsfonds FWF ist Österreichs führende Organisation zur themenoffenen Förderung der Grundlagenforschung sowie der künstlerisch-wissenschaftlichen Forschung. In einem internationalen Peer-Review-Verfahren fördert der FWF jene Forschenden und Ideen, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen Qualität wegweisend sind. Die gewonnenen Erkenntnisse stärken Österreich als Forschungsnation und legen eine breite Basis, um zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen besser begegnen zu können.

