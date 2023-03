ORF Vorarlberg: Starke Initiativen im Land

Auch 2023 ist der ORF Vorarlberg mit zahlreichen Aktivitäten für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger am Start

Wien (OTS) - Von der Ehrung Ersthelfender über Live-Sportevents bis hin zu hoch dotierten Preisen in der Kultur – die Vielfalt der Initiativen des ORF Vorarlberg ist so groß wie die Interessen der Menschen in Vorarlberg und der Region.

DECUS bedeutet „Dank für Engagement, Courage und Selbstlosigkeit“. Bereits zum 16. Mal werden heuer mit dieser Auszeichnung Vorarlberger Ersthelfende vor den Vorhang geholt und für ihre Zivilcourage sowie Hilfsbereitschaft geehrt. Die Ersthelfenden-Nominierung ist unter decus @ orf.at möglich.

Sicher unterwegs steht für bessere Sichtbarkeit auf der Straße. Gemeinsam mit seinen Partnern macht der ORF Vorarlberg auf wichtige Themen rund um die Verkehrssicherheit aufmerksam. Pünktlich zum Schulanfang werden jedes Jahr alle Erstklässlerinnen und Erstklässler der Vorarlberger Volks- und Vorschulen mit kostenlosen ORF-Sicherheitswesten ausgestattet.

Saubere Umwelt braucht dich! Zusammen mit allen 96 Vorarlberger Gemeinden sammelt der ORF Vorarlberg seit vielen Jahren mit zahlreichen Freiwilligen den achtlos in der Natur, auf Wegen oder neben Straßen weggeworfenen Abfall auf und lädt zu gemeinsamen Landschaftsreinigungen ein. Der ORF Vorarlberg bedankt sich heuer bei allen Mitwirkenden mit Basilikum-Seed-Sticks.

„Sound@V“ fördert eine vielschichtige und professionelle Musikszene in Vorarlberg: Zum vierten Mal wird 2023 dieser Musikpreis des ORF Vorarlberg vergeben. Vorarlberger Bands und Soloacts bewerben sich in den vier Kategorien Pop/Rock, Open Pool, Alternative/Singer-Songwriter und Newcomer. Es geht um sensationelle 20.000 Euro an Preisgeldern.

Kulturpreis Vorarlberg fördert junge und kreative Köpfe aus der vielschichtigen Vorarlberger Kulturszene. Bereits zum neunten Mal schreibt der ORF Vorarlberg gemeinsam mit seinen Partnern diese besonders wertschätzende Auszeichnung aus. Heuer wird das Preisgeld von 15.000 Euro in der Sparte Kurzgeschichte ausgelobt.

Große Sportevents in der Region werden das ganze Jahr über vom ORF Vorarlberg begleitet. Von Wintersporthighlights wie dem FIS Snowboard Cross Weltcup Montafon oder dem FIS Skiweltcup in Lech-Zürs über Großereignisse wie das Leichtathletik-Mehrkampf-Meeting in Götzis, Fußball-Bundesliga-Spiele von Austria Lustenau und SCR Altach bis zum 3-Länder-Marathon am Bodensee stehen zahlreiche Wettkämpfe als Fixpunkte auf dem Programm der ORF-Vorarlberg-Sportredaktion.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wertschätzung, Sicherheit, Umweltschutz, Kultur, Sport – das sind Themen, die die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger bewegen. Dafür eine Plattform zu sein – das ist die Stärke des ORF Vorarlberg.“

