„Staffelübergabe“ richtig gemacht! – Next Generation bei ELRA-Antriebstechnik

Jois (OTS) - Beim zertifizierten österreichischen Leitbetrieb ELRA-Antriebstechnik Ges.m.b.H wird eine neue Ära eingeläutet. Das Unternehmen wurde für die nächste Generation fit gemacht und die Geschäftsführung neu aufgestellt.



Das Technikunternehmen, welches seit mehr als 45 Jahren im Bereich Antriebslösungen erfolgreich tätig ist, freut sich bekannt zu geben, dass die nächste Generation mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsführung fix eingebunden ist. Susanne Duacsek, bisherige Geschäftsführerin, die das Unternehmen gemeinsam mit Ihrem Vater, Walter Rauch, erfolgreich in zweiter Generation geführt hat und nach wie vor mit ihrem Know-how zur Verfügung steht, bereitet ELRA auf den nächsten Schritt vor. Sie holt ihren Sohn Christian Duacsek, der als Betriebswirt auch liebevoll „Mr. Finance“ genannt wird, und den bereits seit vielen Jahren im Unternehmen erfolgreich tätigen technischen Leiter Rudolf Wolf in die Geschäftsführung. „ Wir setzen somit unsere Tradition als Familienunternehmen in dritter Generation fort. Mein Sohn ist ein spitzen Betriebswirt und `Rudi` ist ein großartiger Technikexperte, der die Wünsche unserer Kunden kennt und zu ihrer Zufriedenheit bestens umsetzt. “ Sie ergänzt weiters, dass ein Generationswechsel keine Selbstverständlichkeit mehr ist: „ Ich bin stolz die Firmenagenden an zwei junge und motivierte Nachfolger übergeben zu können, die mit modernen und innovativen Ideen überzeugen ", so Susanne Duacsek.

Mehr als Nachhaltigkeit - Blue Building am Standort in Jois

Das vor drei Jahren neu gebaute Firmengebäude in Jois (Burgenland) wurde trotz der damals herrschenden Pandemie-Bestimmungen zeitgerecht fertiggestellt und gilt als das Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen. Nachhaltigkeit beschränkt sich dabei nicht nur auf umweltschonende Baumaterialen, sondern bezieht sich auch auf die Bauweise, Energieproduktion, Energieeffizienz und Mitarbeiterführung. So zählen beispielsweise besonders die Reduktion von Abfällen und das Einsparen von Rohstoffen, als auch die Reduzierung von Umweltauswirkungen durch den Einsatz von geeigneten Herstellungsverfahren zu den Maßnahmen. Das sogenannte Blue Building verfügt unter anderem über zwei Wärmepumpen, Solarpanels, gute Dämmung und Gebäudebeschattung sowie ein begrüntes Dach. Das ELRA-Gebäude ist zu fast 40% energieautark. In den sonnenintensiven Monaten wird etwa 50-55% des Strombedarfs selbst abgedeckt.

Proaktiver und familienfreundlicher Arbeitgeber

Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. ELRA wurde letztes Jahr von der Wirtschaftskammer als „familienfreundlichstes Unternehmen“ des Burgenlands ausgezeichnet. Das Unternehmen überzeugt im Mitarbeiterbereich durch flexible Arbeitszeitmodelle, Homeoffice und Überzahlung und macht damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich. ELRA bemüht sich zudem um einen strukturierten Aus- und Wiedereinstieg aus der Karenz und unterstützt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit pflegenden Angehörigen. Der Leitbetrieb versucht auf jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter individuell einzugehen und gangbare Lösungen zu vereinen. Beim Recruiting setzt das Unternehmen unter anderem auf Mitarbeiterempfehlungen. Ein besonderes Anliegen ist der neuen Geschäftsführung auch das Thema Inklusion.

Es ist Zeit Danke zu sagen

Mit Kompetenz und jungem Spirit können sich die langjährigen Kunden auf weitere gemeinsame Entwicklungsmöglichkeiten freuen. „ ELRA hat in den vielen Jahrzehnten ihrer Tätigkeit immer das Versprechen der Liefergarantie eingehalten! “, so Rudolf Wolf. „ Das werden wir unbedingt fortsetzen! Zudem wollen wir unseren Dank für die vielen Jahre des gemeinsamen Weges aussprechen! “ Christian Duacsek ergänzt: „ Die Werte des Unternehmens wurden uns in die Hände gelegt. Wir werden diese aus tiefer Überzeugung weitertragen, mit unserem Einsatz und unseren Ideen weiterhin einer der wichtigsten Motorenlieferanten für feinmechanische Antriebslösungen in der Industrie- & Gerätetechnik bleiben! “

Über ELRA Antriebstechnik Vertriebs GmbH

Seit der Gründung im Jahr 1978 durch das Ehepaar Hedda und Ing. Walter Rauch bietet ELRA Antriebstechnik Komponenten für feinmechanische Lösungen im Leistungsbereich bis 800 Watt. Als Spezialist für Komplettlösungen entwickelt ELRA individuell zugeschnittene Antriebslösungen für spezifische Kundenanforderungen für Maschinenbau, Feinmechanik und Gerätetechnik. ELRA arbeitet dabei mit zahlreichen Großbetrieben und internationalen Konzernen zusammen.

Über Leitbetriebe Austria

Leitbetriebe Austria zeichnet die Vorbildunternehmen des Landes aus und bildet eine Exzellenzplattform zum proaktiven Austausch. Seit mehr als 30 Jahren repräsentiert die Organisation Leitbetriebe der österreichischen Wirtschaft. ELRA ist seit 2016 zertifiziert.

Rückfragen & Kontakt:

LBA Leitbetriebe GmbH

Silvia Kelemen – Public Relations

Mobil: +43 664 200 17 56

Tel.: +43 1 522 30- 0

E-Mail: presse @ leitbetriebe.at

www.leitbetriebe.at



Standort ELRA:

ELRA Antriebstechnik Vertriebs Ges.m.b.H.

Elraweg 1

7093 Jois

https://www.elra.at