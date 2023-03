Orthopädie- und Unfallchirurgie-Kongress in der Privatklinik Graz Ragnitz am 21. und 22. April 2023

Graz (OTS) - Am 21. und 22. April 2023 findet erstmals ein Fach-Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Steiermarks leistungsstärkster Privatklinik statt. Mehr als 20 renommierte Referent*innen aus Österreich und Deutschland teilen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu Diagnostik und Therapie von Erkrankungen von Knie-, Hüft- und Schultergelenken.

Die Orthopädie stellt einen wesentlichen medizinischen Schwerpunkt der Klinik dar. Mehr als 50 Prozent der Behandlungen in der Privatklinik Graz Ragnitz sind dem Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie zuzurechnen. „Unsere Mediziner*innen und Therapeut*innen treibt das Streben nach hoher Behandlungsqualität und Weiterentwicklung durch medizinische Innovation an - und dieses Wissen wird auch von unseren Patient*innen vorausgesetzt. Wir freuen uns daher, in unserem Haus einen wissenschaftlichen Diskurs in diesen Fachbereichen auf höchstem medizinischen Niveau zu ermöglichen“, freut sich Prim. Dr. Pedram Afschar, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer der Privatklinik Graz Ragnitz.

Unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Christian Fink und Dr. Wolfgang Zinser konnten mehr als 20 namhafte Expert*innen gewonnen werden, die im Rahmen des zweitägigen Kongresses aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse mit den Teilnehmer*innen teilen. „Jede*r von uns wünscht sich, bis ins hohe Alter mobil und sportfähig zu sein - möglichst ohne Schmerzen und mit den eigenen Gelenken. Diesem Anspruch stellen sich Orthopäd*innen und Unfallchirurg*innen Tag für Tag und da ist diese Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs für uns einfach unverzichtbar,“ erklärt Dr. Fink.

Ausstellungsflächen und Workshops ausgewählter Partner*innen sowie eine Abendveranstaltung runden das Programm ab. Die Fortbildungsveranstaltung ist von der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie (AGA) zertifiziert und mit DFP-Punkten ausgestattet. Eine Anmeldung ist noch bis zum 10.4.2023 unter www.pkg.at/orthokongress möglich.

Die Privatklinik Graz Ragnitz, ein Betrieb der PremiQaMed Group, ist ein wichtiges Gesundheitszentrum in Graz sowie eine beliebte Geburtsklinik. Sie steht für moderne Diagnostik (CT, MRT, Röntgen, Ultraschall), umfassende medizinische Betreuung und kompetente Pflege in familiärem Ambiente. Zum Leistungsspektrum zählen die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates sowie von Herz-, Gefäß-, Magen-, Darm- und Lungenbeschwerden. Urologie, Chirurgie und HNO sind weitere Schwerpunkte. Als einzige Privatklinik der Steiermark betreibt sie ein Herzkatheter-Labor.

Die PremiQaMed Group ist ein führender Betreiber privater Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige Tochter der UNIQA Österreich Versicherungen AG. Rund 2.000 Mitarbeiter*innen sind im Unternehmensverbund tätig. Zur Unternehmensgruppe gehören die Privatklinik Döbling, das Ambulatorium Döbling und die Privatkliniken Confraternität und Goldenes Kreuz in Wien, die Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Salzburg sowie die Privatklinik Graz Ragnitz. Im Rahmen von Private-Public-Partnership (PPP)-Modellen mit der SVS betreibt die PremiQaMed Group das auf Rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof Baden sowie das Gesundheitszentrum für Selbständige in Wien.

