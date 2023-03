2022 boomte Kartenzahlung über das Handy in Österreich

Das Tool GP tom von Global Payments s.r.o., das kontaktloses Bezahlen auf dem Handy möglich macht, nutzen bereits 909 Unternehmen in Österreich.

GP tom funktioniert im Grunde auf jedem Android-Gerät mit NFC-Funktion. Damit kann jedes Android-Handy in einen Bezahlterminal umgewandelt werden. Mario Mathera, Country Manager Global Payments Österreich

Wien (OTS) - Kartenzahlungen lassen sich bereits seit April 2021 sehr unkompliziert und kostengünstig mit dem Tool GP tom von Global Payments s.r.o. über das Handy abwickeln. In Österreich benutzen GP tom bereits 909 Unternehmen, bei denen insgesamt 2254 GP toms im Einsatz sind. Die höchste, 2022 über dieses Tool abgewickelte Transaktion, belief sich auf eine Summe von über 10.000 Euro. Mario Mathera, Country Manager Global Payments Österreich: „Das Einsatz-Spektrum von GP tom reicht von Arzt-Praxen und Lieferdiensten über Gastronomiebetriebe bis hin zu Verkäufern von Straßenzeitungen in Graz. Besonders kleine Unternehmen setzen immer öfter auch auf kontaktlose Bezahlterminals am Handy, denn immer öfter wollen die Kunden mit ihrer Karte, ihrem Handy oder anderen Devices ihre Rechnungen bezahlen.“ Das spiegelt sich auch in den Umsätzen wider. 2022 wurden über GP tom rund 200.000 Transaktionen mit einem Volumen von fast neun Millionen Euro abgewickelt.

Gastronomie ist der größte Wachstumstreiber

Mathera: „Die meisten Transaktionen verbuchen wir in der Zwischenzeit über das Gastrobestell-System NCR Orderman9, wo bereits seit eineinhalb Jahren eine Kooperation besteht. Über GP tom, das auf den NCR Orderman9 Geräten installiert ist, lassen sich Zahlungen abwickeln. Der Vorteil ist, dass in der Gastronomie das Service-Personal nur noch ein Gerät braucht, um von der Bestellung bis zur Bezahlung alles abzuwickeln.“

Beliebt ist GP tom aufgrund der Breite der Einsatzfelder und der Kompatibilität mit 65 Geräteherstellern. Mathera: „ GP tom funktioniert im Grunde auf jedem Android-Gerät mit NFC-Funktion. Damit kann jedes Android-Handy in einen Bezahlterminal umgewandelt werden. Ein besonderes Extra dabei ist, dass GP tom der einzige Anbieter am Markt ist, der es ermöglicht, dass mehrere Nutzer über ein Handy oder ein Terminal abgewickelt werden können. Eine Funktion, die sich heute besonders bei Ärzten, die sich eine Gemeinschaftsordination teilen, gut ankommt.“ Für 2023 erwartet sich Global Payments s.r.o. bei der Anwendung GP tom ein zweistelliges Umsatzwachstum.

Fotolink: https://flic.kr/s/aHBqjAuJzC

Rückfragen & Kontakt:

Unlimited Communications GmbH

Stephan Scoppetta, Managing Partner

Mobil: +43 (0) 664 124 29 76

E-Mail: s.scoppetta @ unlimited-communications.at