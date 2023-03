Umfragenpleite anderer Institute LTW Kärnten - Stellungnahme OGM

Wien (OTS) - Bei den Wahlen in Kärnten am Sonntag wurden „die Meinungsforscher“ häufig als größte Wahlverlierer bezeichnet, weil die Prognosen insbesondere bei VP und SP drastisch daneben lagen. OGM als bekanntes Institut wurde mehrfach auf diesen Bauchfleck angesprochen und musste klarstellen, dass wir mit diesen Prognosen nichts zu tun hatten.

Wir haben trotz mehrfacher Anfragen eine Wahlumfrage für Kärnten wie auch zuvor in Tirol abgelehnt, weil trotz der Größe unseres Online-Panels (30.000 Befragungspartner bundesweit) die notwendige Stichprobengröße von zumindest 1.000 deklarierten Wahlteilnehmern in diesen Bundesländern vermutlich nicht erreichbar gewesen wäre. Eine Mischung mit telefonischen Interviews kam für uns wegen des äußerst fragwürdigen Auswahlrahmens (im öffentlichen Telefonverzeichnis ist nur mehr jeder vierte Haushalt eingetragen, „Random Dialing“ führt zu vielen Verweigerungen und DSGVO-Beschwerden) nicht in Frage.

OGM-Prokurist und Data Scientist Dr. Johannes Klotz, der über 18 Jahre Berufserfahrung in der Amtlichen Statistik verfügt: „Entscheidend für die Qualität einer Wahlprognose sind die Stichprobengröße und der verwendete Auswahlrahmen. Die bestmögliche Wahlprognose würde eine Zufallsstichprobe aus dem Zentralen Wählerregister voraussetzen, auf das aber nur Behörden Zugriff haben. Mit unserem im Lauf von 20 Jahren aufgebauten Online-Panel kommen wir der Struktur der Wahlberechtigten aber sehr nahe, zumal ja bereits 94% der Bevölkerung online sind. Bundesweit und in größeren Bundesländern erzielen wir auf Basis unseres Online-Panels daher sehr genaue Wahlprognosen.“

Alle OGM-Wahlprognosen seit 1994 mit Angabe von Medium und Ergebnis finden Sie unter www.ogm.at – der Vergleich macht sicher.

