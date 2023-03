154,4 MW n-Typ-Module von Astronergy zum Aufbau der größten TOPCon-PV-Anlage Europas

Hangzhou, China, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - Insgesamt 154,4 MWdc an ASTRO-N5-TOPCon-PV-Module wurden nach Deutschland geliefert, um Europas größte TOPCon-PV-Anlage in Döllen (Brandenburg) zu errichten.

Als Pionier in der Massenproduktion von n-Typ TOPCon PV-Modulen hat die ASTRO N-Serie weltweit viel Aufmerksamkeit erregt, nachdem das erste Projekt mit 355 MWdc in Australien unterzeichnet wurde. Die PV-Anlage in Döllen ist ein weiterer Schritt zur Einführung der n-Typ TOPCon-Technologie auf dem Weltmarkt, angetrieben durch die ASTRO N5-Serie von Astronergy.

Die von der CEE Group finanzierte und von Antlike Solar entwickelte PV-Anlage in Döllen wird den Strom auf PPA-Basis verkaufen und soll einen Teil der Verantwortung für die Stabilisierung des Klimas, die Senkung der Energiepreise und die Stromunabhängigkeit übernehmen. Das PV-Projekt in Döllen ist derzeit einer der größten Freiflächen-PV-Parks in Deutschland.

Nach dem Netzanschluss im Jahr 2023 wird die PV-Anlage über 150.000 MWh Ökostrom pro Jahr liefern.

Detlef Schreiber, CEO der CEE Group, sagte: „Der neue Solarpark am Standort Döllen beeindruckt mit einer Nennleistung von 154,4 MWp und verdeutlicht gleichzeitig das Potenzial der erneuerbaren Energien als zentraler Bestandteil der Energiewende."

Timo Franz, Leiter des europäischen Projektgeschäfts bei Astronergy, fügte hinzu, dass sich CEE stark für die Bereitstellung von grüner Energie in ganz Europa einsetzt. Wir haben uns sehr gefreut, ihnen unsere neuen hocheffizienten n-Typ-TOPCon-PV-Module für die Durchführung ihres Projekts zur Verfügung stellen zu können und ihr Vertrauen in unsere Qualität und Partnerschaft zu bestätigen.

