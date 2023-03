10 Jahre „2 Minuten 2 Millionen“ – Wieder zurück: Müsli-Millionär Heinrich Prokop | 10. Staffel ab 18. April auf ZAPPN & PULS 4

Wer ist noch dabei? So emotional war eine Staffel #2min2mio noch nie. Tränen, Freude, Skandale – der Grat zwischen Erfolg & Misserfolg ist dünn und dauert genau 2 Minuten.

Wien (OTS) - Jubiläum & Riesenwirbel bei „2 Minuten 2 Millionen! Die PULS 4-Start-Up-Show “2 Minuten 2 Millionen” wird 10. Und dabei stehen ab 18. April auf ZAPPN & PULS 4 nicht nur Visionen und Innovationen der österreichischen Jungunternehmen im Rampenlicht. Denn so viel sei bereits verraten: Die Gratwanderung zwischen Erfolg und Misserfolg ist so schmal wie nie und dauert genau zwei Minuten. Eine Achterbahn der Gefühle herrscht nicht nur bei den Start-Ups, sondern auch im hochkarätigen Investoren-Team. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Erfolgsformats nimmt dieses Jahr eine Jubiläumsrunde der Business Angels auf den #2min2mio-Stühlen Platz und bringt frischen Wind ins PULS 4-Studio.

Wieder zurück: Müsli-Millionär Heinrich Prokop mischt wieder die #2m2m-Jubiläumsinvestoren-Runde auf und spart nicht mit knallharter Kritik:

„Wichtig ist mir seit Beginn meiner Tätigkeit als Investor wertschätzendes, aber auch ehrliches Feedback zu geben. Gründer vertragen die Wahrheit. Sie haben vielmehr auch ein Recht darauf“, verrät Heinrich Prokop. Und wie auch in bereits vier Staffeln davor, nimmt sich der erfolgreiche Unternehmer mit dieser Offenheit auch in der Jubiläumsstaffel von #2min2mio kein Blatt vor den Mund. Der Clever Clover-Geschäftsführer weiß genau, worauf es im Business ankommt. Er zählt schließlich zu den erfolgreichsten Cerealien-Produzenten Europas und stellte sein Wissen über Fertigung, Produktion und Finanzmanagement bereits bei unzähligen Start-Ups unter Beweis. „Die ‚Pace & Schlagzahl‘ wird immer schneller – wir müssen darauf auch mit Weitblick und Visionen reagieren. Lösungen von ‚gestern‘ haben heute weniger Relevanz. Daher ist ‚2 Minuten 2 Millionen‘ eine ideale Gelegenheit, um neue Konzepte zu sehen“, freut sich Heinrich Prokop.

74 Millionen Euro Investment. 600 Start-Ups. 9 Staffel. In seinen 10 Jahren blickt die PULS 4 Start-Up-Show auf eine erstaunliche Bilanz zurück. Bei „2 Minuten 2 Millionen“ haben in den bisherigen 9 Staffeln insgesamt 19 Investoren auf den Stühlen im PULS 4-Studio Platz genommen. Nun werden die Karten neu gemischt: Wer ergänzt das hochkarätige Investoren-Team in der Jubiläumsstaffel? Überraschungen sind in der 10. Staffel garantiert. Insgesamt sechs Business Angels stehen in den neuen Folgen der PULS 4 Start-Up-Show bereit, die Jungunternehmer:innen zu fördern und mit einem Investment zu unterstützen. Welche großen Persönlichkeiten vervollständigen die Jubiläums-Runde der Business Angels? Weitere Infos folgen in Kürze.

Freude, Tränen und Skandale – zwei Minuten, die alles verändern: Ab 18. April, immer dienstags direkt in der Primetime um 20:15 Uhr, haben die mutigsten Jungunternehmer:innen des Landes zwei Minuten Zeit ihre Idee vor dem Investoren-Team zu präsentieren. Doch nur wer überzeugt, hat die Chance auf eine Zusage. Können die Start-Ups mit ihren Visionen punkten? Welche Jungunternehmer:innen sorgen für Wow-Momente, welche für Verwunderung und welche gar für großen Ärger bei den Investoren? Für die Jubiläumsstaffel erwartet die Zuseher:innen nicht nur eine neue, hochkarätige Investoren-Runde, neue, spannende & innovative Start-Ups sondern auch das #2m2m-Studio erstrahlt ab 18. April auf ZAPPN & PULS 4 in einem neuen Licht.

„2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show“ ab 18. April immer dienstags um 20:15 Uhr auf ZAPPN & PULS 4

