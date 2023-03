Oö. Volksblatt: "Anpfiff in Kürze" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 7. März 2023

Linz (OTS) - Das Match zwischen Rendi-Wagner und Doskozil läuft zwar schon seit Monaten, aber nun könnte bald auch offiziell angepfiffen werden. Die beiden Personen stehen aber auch für Konflikte, die in der Sozialdemokratie schon seit Jahren gären: So hat etwa Doskozil offensichtlich kein Problem mit einer Koalition mit der FPÖ, die meisten Anhänger Rendi-Wagners würden dann vermutlich die Partei verlassen. Auch der straffe Rechtskurs in der Asylpolitik passt weder zu Rendi-Wagner noch zur Storyline der Wiener SPÖ. Trotzdem ist zu beobachten, dass sich viele Sozialdemokratische Spitzenfunktionäre aus dem Doskozil-Ideenpool bedienen. So lesen sich die Forderungen von SPÖ-NÖ-Chef Hergovich für eine Koalition wie aus einem burgenländischen SPÖ-Folder – etwa das Anstellungsmodell für pflegende Angehörige. Und während das rote Wien darauf hofft, dass die eigenen Probleme vom Bund gelöst werden, Stichwort Mietdeckel für Gemeindewohnungen, hat Doskozil keine Probleme mit dem Infragestellen von SPÖ-Dogmen und scheut etwa nicht davor zurück, Modelle für leistbares Wohnungseigentum zu entwickeln oder sich mit den Gewerkschaftern in der Gesundheitskasse anzulegen. Die Frage ist, ob das nur eine Personaldebatte oder schon eine Zerreißprobe ist.



