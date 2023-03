Huasun als BNEF-Tier-1-Hersteller von PV-Modulen eingestuft

Xuancheng, China, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) - Huasun Energy („Huasun"), ein erstklassiger Hersteller von Photovoltaik(PV)-Modulen, wurde von BloombergNEF (BNEF) für das erste Quartal 2023 in die Liste der Tier-1-Hersteller von PV-Modulen aufgenommen.

BNEF ist ein weltweit führender Anbieter von Forschungsarbeiten zu grünen Energietrends und seine vierteljährliche Einstufung für globale PV-Modulhersteller gilt allgemein als Maßstab in der Modulherstellungsindustrie. Gemessen an Faktoren wie Produktqualitätssicherung und Bankfähigkeit spiegelt ein Tier-1-Ranking die Anerkennung der Branche für die Glaubwürdigkeit der Marke auf globaler Ebene wider. Vom Zeitpunkt der Bewerbung bis zur Aufnahme in die Liste erreichte Huasun in einer für einen auf Heterojunction-Technologie (HJT) spezialisierten Hersteller rekordverdächtigen Zeit ein Tier-1-Ranking.

Die Einstufung von BNEF für globale PV-Modulhersteller ist in drei Stufen unterteilt, wobei Tier1 die strengsten Kriterien erfüllen muss, um ausgewählt zu werden. Um sich als Tier-1-Hersteller von PV-Modulen zu qualifizieren, müssen Unternehmen nachweisen, dass sie eigene Marken-PV-Module für sechs verschiedene Projekte herstellen und eine regresslose Finanzierung von sechs verschiedenen Geschäftsbanken erhalten.

„Die Tier-1-Auszeichnung dient als unabhängige Bestätigung der Leistung von Huasun als Geschäftspartner, da sie Hersteller von PV-Modulen nach Bankfähigkeit oder finanzieller Stabilität bewertet", sagte Matthew Jin, General Manager des Vertriebs- und Marketingzentrums von Huasun.

Huasun besitzt jetzt eine Kapazität von 2,7 GW an hocheffizienten HJT-Solarzellen bzw. 2,7 GW an Modulen und hat über 1 GW an HJT-Produkte in fast 30 Länder auf der ganzen Welt geliefert und gilt als der größte HJT-Hersteller der Welt. Als Tier-1-PV-Modulhersteller gelistet zu sein, stärkt Huasuns Ruf und Einfluss auf dem globalen Markt weiter und erleichtert die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne für eine globale Expansion.

Informationen zu Huasun Energy

Huasun Energy ist ein technologisches Innovationsunternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung und die großtechnische Herstellung von ultrahocheffizienten N-Typ-Silizium-basierten Heterojunction-Solarzellen und -Modulen spezialisiert ist. Mit einer Kapazität von 2,7 GW an Solarzellen und Modulen gilt Huasun heute als der größter HJT-Hersteller der Welt. Mit HJT-Produkten von mehr als 1 GW, die in mehr als 30 Länder und Regionen geliefert werden, ist Huasun bestrebt, Kunden die effektivsten Lösungen für saubere Energie mit höherer Leistung und besseren Erträgen zu bieten.

