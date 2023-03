Osterferienprogramm im Egon-Schiele-Museum in Tulln

Museum an der Donau startet am 25. März in die neue Saison

St. Pölten (OTS) - Am Samstag, 25. März, startet das Egon-Schiele-Museum mit der neuen Ausstellung „Egon Schiele. Blicke“ mit rund einem Dutzend selten gezeigter Originalwerke in die Saison. Das museale Kleinod an der Donaulände beschäftigt sich mit der Biografie und dem Frühwerk des Ausnahmekünstlers und widmet sich heuer speziell Egon Schieles Freund Erwin Osen. Das Egon-Schiele-Museum bietet in den Schulferien zu Ostern verstärkt die beliebte Mischung zwischen Kunstvermittlung und Kreativprogramm an.

Von 1. bis 10. April ist für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre der Eintritt frei. Von 4. bis 9. April gibt es täglich um 13 Uhr einen geführten Museumsrundgang und von 14 bis 17 Uhr ein Osterferien-Atelier. Dort werden Eierkarton-Küken, lustige Osterkarten oder österlicher Blumenschmuck gebastelt. Jeden Tag ist ein neues Thema an der Reihe. Am Ateliersonntag, 9. April, werden von 14 bis 17 Uhr Pompon-Tiere aus Wolle gebastelt. Jederzeit während der Öffnungszeiten steht den Besucherinnen und Besuchern das Atelier „to go“ - auch in einer speziellen Kids-Variante - zur Verfügung. Mit Mal-Utensilien und Anleitungen können die Gäste des Museums so unterwegs oder auch zuhause nach dem Museumsbesuch kreativ werden.

Das Egon-Schiele-Museum hat von 25. März bis 5. November von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Montag, 3., und Montag, 10. April, legt es allerdings Sonderöffnungstage ein. Jeden 2. und jeden 4. Sonntag im Monat um jeweils 13 Uhr gibt es einen geführten Museumsrundgang. Jeden 2. Sonntag im Monat gibt es dann von 14 bis 17 Uhr ein Atelierprogramm. In den Schul-Sommerferien findet zusätzlich jeden 4. Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr ein Atelierprogramm statt. Die Herbstferien bieten von 26. bis 29. Oktober sowie von 31. Oktober bis 2. November ebenfalls täglich um 13 Uhr einen geführten Museumsrundgang und von 14 bis 17 Uhr Atelierbetrieb. Alle Informationen zu Themen und Preisen des Kulturvermittlungsprogramms werden auf www.schielemuseum.at laufend ergänzt.

Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/90 80 90-911, Mag. Florian Müller, E-Mail florian.mueller @ schielemuseum.at, www.schielemuseum.at.

