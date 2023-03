Karina Sarkissova verlässt „Dancing Stars“ aus gesundheitlichen Gründen

Kandidatin und ehemalige Jurorin am 10. März in ORF 1 nicht mehr dabei

Wien (OTS) - Überraschender Ausstieg vor der ersten Entscheidung:

Noch bevor das erste Tanzpaar mit den wenigsten Punkten die „Dancing Stars“ verlassen muss, gibt es einen frühzeitigen Abgang in der Kandidatenriege: Der ehemaligen Jurorin und diesjährigen Kandidatin Karina Sarkissova, die beim Show-Auftakt am vergangenen Freitag (3. März 2023) – den sich bis zu 846.000 Zuschauer/innen nicht entgehen lassen wollten – gemeinsam mit ihrem Profi-Partner Dimitar Stefanin einen Quickstep zu „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“ zeigte und dafür 20 Jury-Punkte erhielt, ist die Teilnahme an dem ORF-1-Tanzevent aus gesundheitlichen Gründen und auf ärztliche Empfehlung hin nicht weiter möglich. Der ORF versucht, mit dem Lizenzgeber, der BBC, eine regelkonforme Lösung bezüglich des weiteren Show-Verlaufs zu finden. Die nächste Ausgabe von „Dancing Stars“ steht am Freitag, dem 10. März, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 auf dem Programm. Weitere Informationen zur von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll moderierten ORF-Erfolgsshow sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Die „Dancing Stars“-Kandidat/innen und ihre Profi-Partner/innen

Paar 01: Corinna Kamper & Danilo Campisi

Paar 02: Michael Buchinger & Herbert Stanonik

Paar 03: Eveline Eselböck & Peter Erlbeck

Paar 04: Alexander Pointner & Manuela Stöckl

Paar 05: Martina Reuter & Nikolaus Waltl

Paar 06: Omar Khir Alanam & Kati Kallus

Paar 07: Lilian Klebow & Florian Gschaider

Paar 08: Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek

Paar 10: Hannes Kartnig & Catharina Malek

