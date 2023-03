Volksbank bereitet Emission eines 500 Millionen EUR Green Bonds vor

Die VOLKSBANK WIEN AG hat ihr Sustainability Bond Framework veröffentlicht.

Wien (OTS) - Der Volksbanken-Verbund will sein Engagement auf dem grünen Finanzmarkt verstärken. Um Green-, Social- und Sustainability Bonds emittieren zu können, hat die VOLKSBANK WIEN AG als Zentralorgan des Volksbanken-Verbundes nun ihr Sustainabiltity Bond Framework veröffentlicht. Damit wurde die Basis geschaffen, ökologische und/oder sozial nachhaltige Investitionen des Volksbanken-Verbundes über den Kapitalmarkt zu finanzieren. Das Framework wurde unter Berücksichtigung der Green Bond Principles der Social Bond Principles sowie der Sustainability Bond Guidelines der International Capital Market Association (ICMA) erstellt. Die Sustainalytics GmbH hat das Framework der Volksbank geprüft und die Einhaltung der ICMA Principles bzw. Guidelines bestätigt.

„Die Finanzbranche ist ein wichtiger Hebel, um Geldströme in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken. Als regionale Hausbank erfüllt die Volksbank im Rahmen des nachhaltigen Dividendenkreislaufes ihren Förderauftrag für die Regionen. Mit dem Sustainability Bond Framework haben wir nun einen Rahmen geschaffen, um in Zukunft noch mehr zur ökologischen Transformation unseres Landes beizutragen“, sagt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes.

Die Volksbanken leben Nachhaltigkeit seit ihrer Gründung vor über 170 Jahren auf Basis des genossenschaftlichen Prinzips. Der Volksbanken-Verbund unterstützt heimische Unternehmen mit nachhaltigen Produkten, qualitativ hochwertiger Beratungsleistung und Informationen zum Thema Nachhaltigkeit. Die gezielte Mittelverwendung der Emissionserlöse von Green-, Social- und Sustainability Bonds schafft positive Lenkungseffekte bei der Steigerung des nachhaltigen Kreditvolumens innerhalb des Volksbanken-Verbundes. Die Volksbank will damit ihr Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz noch weiter stärken.

Kurz nach der Veröffentlichung des Sustainabiltity Bond Framework hat die VOLKSBANK WIEN AG angekündigt, eine Reihe von Investorengespräche abzuhalten auf die, abhängig von den Marktentwicklungen, die erstmalige Emission eines 4-jährigen Senior Preferred Green Bonds mit einem Volumen von 500 Millionen Euro folgen könnte.

Für die Emission wird ein Rating von A3 mit positivem Ausblick von Moody´s erwartet. Die Emission richtet sich an geeignete Gegenparteien und professionelle Kundinnen und Kunden, der Basisprospekt und alle Nachträge können auf der Homepage der VOLKSBANK WIEN AG abgerufen werden.



Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 29,2 Mrd. Euro und betreut mit 3.033 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in 236 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (lt. vorläufiger Zahlen zum 31.12.2022, veröffentlicht am 16.02.2023). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.





VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.237 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die Größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (lt. vorläufiger Zahlen zum 31.12.2022, veröffentlicht am 16.02.2023). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

