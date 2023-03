Kärnten-Wahl - Köfer: Team Kärnten als eindeutiger Wahlgewinner

Klagenfurt (OTS) - Zugewinne in 128 von 132 Kärntner Gemeinden. Erhöhung der Mandate von drei auf fünf. Klubstärke im Kärntner Landtag. Ein höherer Zugewinn an Prozenten als andere Landtags- und Parlamentsparteien zusammen. Mit diesen fantastischen Zahlen, Daten und Fakten lässt sich der grandiose Wahlerfolg des Team Kärnten zusammenfassen. „Uns ist gestern etwas Historisches gelungen. Erstmals ist unsere Bewegung mit gleich fünf Mandataren im Kärntner Landtag vertreten. Wir wurden für unsere Arbeit in den vergangenen Jahren auf Landtags- und Gemeindeebene vom Wähler belohnt und gestärkt. Unsere politische Basis wurde weiter verbreitert und Kärnten hat klar zum Ausdruck gebracht, dass das Team Kärnten zukünftig noch mehr Verantwortung übernehmen soll. Das ist mit diesem Ergebnis klar zum Ausdruck gekommen“, bilanziert Team Kärnten-Chef Bürgermeister und Spitzenkandidat Gerhard Köfer das Abschneiden seiner Bürgerbewegung bei der Landtagswahl.



Im Rahmen einer Vorstandssitzung am Mittwochabend wird das Team Kärnten über alle weiteren Schritte beraten. „Wir werden dabei auch ein Team zusammenstellen, das in Sondierungsgespräche eintreten wird. Das Team Kärnten ist zu Gesprächen bereit“, stellt Köfer klar, der das Team Kärnten als das mit Abstand erfolgreichste Polit-Start-up Österreichs bezeichnet: „Wir sind gekommen, um zu bleiben. Ich danke allen Wählerinnen und Wählern sowie allen unseren Unterstützerinnen und Unterstützern.“



