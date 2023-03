Leopoldstadt: Ende der Ausstellung „2viertelGesichter#2“

Wien (OTS/RK) - Rund 80 Farbfotografien, gedruckt auf 8 Bahnen im Großformat, sind seit Mitte Jänner in der Ausstellung mit dem Titel „2viertelGesichter#2“ im Bezirksmuseum Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) zu betrachten. Im Mittelpunkt der Arbeiten des Fotokünstlers Wolfgang Bäuml stehen Personen, die sich im Umkreis des Karmelitermarkts privat oder beruflich aufhalten. Jetzt endet die Schau: Nur noch am Mittwoch, 8. März, ist die Ausstellung in der Zeit von 16.00 bis 18.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Spenden für das Museum werden erbeten. Das ehrenamtlich engagierte Museumsteam (Leitung: Georg Friedler) informiert über das Foto-Projekt von Wolfgang Bäuml unter der Rufnummer 01/4000-02127. E-Mails an die Bezirkshistoriker*innen via E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at

Der in Deutschland geborene Fotograf Wolfgang Bäuml weilt seit mehr als 20 Jahren in Wien. Das Interesse des Lichtbildners an seinen Mitmenschen ist groß. Individuelle Persönlichkeiten der Porträtierten kommen in Bäumls Werken zum Vorschein. 2019 stellte der Kreative erstmals im Bezirksmuseum Leopoldstadt derartige Aufnahmen aus. Internet-Info: www.baeumlwolf.at.





