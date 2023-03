Die neovideo, der wichtigste Onlinevideokongress im D-A-CH-Raum, findet am 23. März in Wien statt

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Social First“ widmet sich die Videoagentur News on Video einen Tag lang dem Thema Videocontent im Netz, zeigt erfolgreiche Kampagnen von YouTube bis TikTok und versammelt geballtes Wissen von Expert:innen rund um Marketingstrategien mit Video.

Video ist nach wie vor der Treiber im Netz, vor allem in den Social Media-Kanälen. Wenn man dort mit Videos erfolgreich sein will, ist das oft keine Frage teurer Produktion oder hoher Schaltkosten – es geht eher darum, das Publikum im jeweiligen Kanal zu kennen und sich dort professionell zu bewegen. Die neovideo gibt tiefe Einblicke und will den größtmöglichen praktischen Nutzen für die Kongressteilnehmer:innen – ohne Werbevortäge. Wer Marketing, PR oder schlichtweg Kommunikation mit Videos verantwortet, plant oder umsetzt sollte den Kongress nicht versäumen. Schon zum sechsten Mal versammelt meine Videoagentur News on Video hochkarätige Expert:innen in Wien.

Social First ist durchaus doppeldeutig zu verstehen. Um zu zeigen, wie wichtig uns gerade die soziale Interaktion, das Miteinander ist, gibt es den Kongress nur in Präsenz. Denn wir sitzen alle schon genug vor dem Schirm.

Das Programm

Wie man eine datengetriebene Contentstrategie für YouTube entwickelt wird Tom Martin erzählen, den wir aus London einfliegen. Als passenden Case präsentieren Andreas Bauer von Knauf und Stephan Bruckner von News on Video „So geht Trockenbau!“, eine suchmaschinenoptimierte YouTube-Serie. Und wie man mit YouTube Shorts durchstartet weiß Hans Köppen, der Geschäftsführer des Haus des Meeres.

Endlich kommen die Berliner Verkehrsbetriebe! Frank Büch, der Marketingleiter der BVG, zeigt mit wie viel Humor und Understatement er die Berliner:innen dazu bringt, Öffis zu nutzen.

Auch aus Deutschland kommen Ella Knigge und Manuel Freundt von VICE Media mit einem atemberaubenden und viel diskutierten Projekt für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Unter dem Hashtag @ichbinsophiescholl konnte man die letzten 10 Monate der Widerstandskämpferin Sophie Scholl im Jahr 1942 in „ihrem“ Instagram-Account nachverfolgen.

Noch zwei Vorträge aus der Welt von Instagram und der Welt der Politik werden uns inspirieren: Die Social Media-Expertinnen Dani Terbu und Daniela Gaigg sind Instagram-Coaches und geben uns einen Strategie-Guide in 10 Schritten. Und Markus Zimmer von BuzzValue erzählt uns, was TikTok für eine Rolle in der Politik und für Wahlen spielen kann.

Michael Ablinger und Harald Schmelzer von News on Video tauchen mit uns in die Welt der Animationsvideos ein, zeigen verschiedene Stile und erzählen, worauf es bei Erklärvideos ankommt.

Zum Thema wie man Trends für den eigenen Content nutzen kann haben wir einen europaweit führenden Experten gewonnen! Lennart Gerwers ist Head of Trend Research beim deutschen Privatsender RTL, das heißt der studierte Soziologe sorgt dafür, dass die Marken, Produkte und Formate der RTL Group up to date sind. Gesellschaftliche Trends wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder einfach der Drang nach größerer Individualität finden so in die Gestaltung und ins Programm – und sorgen dafür, dass der größte deutsche Privatsender mit seinen Themen am Puls der Zeit bleibt.

Und auch das ist ein Trend: Content aus dem eigenen Studio! Viele unsere Kund:innen fragen uns, was sie technisch für ein Studio anschaffen sollen, wie ein Raum dafür beschaffen sein muss und natürlich auch, wie eine Sendung aussehen kann, die man selbst produziert. Insights dazu liefert uns Daniela Feuersinger, Leiterin der Unternehmenskommunikation des Bundesrechenzentrums. Mit ihrem Team hat sie nicht nur ein recht günstiges Videostudio eingerichtet, sondern produziert auch eigene Sendungen für interne und externe Zwecke.

Eine Keynote kommt von Michael Katzlberger, KI Enthusiast zum Thema „Kreative künstliche Intelligenz in der Videoproduktion“. Künstliche Intelligenz ist eine der wichtigsten Universaltechnologien unserer Zeit und hat massiven Einfluss auf die Kreativindustrie. Michael Katzlberger zeigt in seinem praxisbezogenen Vortrag wie man KI im Bereich Video-Konzeption und Kreation nutzen kann: von der Script-Generierung bis zur Visualisierung. Wie kann uns KI bei der täglichen Arbeit helfen und was bringt die Zukunft?

Über beeindruckende natürliche Intelligenz verfügt Barbara Blaha. Die Chefin des Momentum Instituts versucht mit Ihrem Think Tank, Menschen zu mehr politischen Engagement zu bewegen und kämpft für eine soziale und gerechte Gesellschaft. Wie ihr Videos dabei helfen und wie Content gestaltet sein muss, um möglichst viel Engagement zu erreichen, wird sie uns auf der neovideo erzählen.

Und wenn wir schon beim Thema Intelligenz sind: auch nicht gerade ungeschickt war es von A1, das Thema eSports zu besetzen. 2017 läutete der Telekommunikationskonzern mit der eSports League Austria einen E-Sport Boom in Österreich ein. Durch unkonventionelles Denken und authentische Kommunikation wurde die A1 eSports League Austria zum Gravitationspunkt der heimischen E-Sport-Szene. Beim neovideo Kongress werfen wir mit Irina Kuntze, Managerin A1 eSports League Austria und Manuel Haselberger, Head of Project Management Skilled Events and New Media, einen Blick hinter die Kulissen des Projekts und dessen Erfolgskriterien. Außerdem werden uns die beiden erzählen, wie sie via Twitch Livestreaming anbieten und welcher Content ihren TikTok-Kanal so unverschämt erfolgreich macht.

Mit dem traditionellen neovideo-Kongressfilm laden wir auf allen Kanälen zur neovideo ein – und ich mach mich wie jedes Jahr zum Deppen!

Jetzt Tickets sichern ! Ticketlink

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt

Martin Wolfram

wolfram @ newsonvideo.at

0699 17984202