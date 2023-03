Keri ad Weltfrauentag: Frauenpolitik ist mehr als Gendern

Die Wienerinnen laden am 08. März 2023 um 17.30 Uhr zum Blumenrad in den Wiener Prater ein.

Wien (OTS) - Wir feiern das Frausein – und es sind alle herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam zu feiern. Vor allem geht es darum, die Wichtigkeit von aktiver Frauenpolitik zu unterstreichen. Anlässlich des Weltfrauentags laden daher die Wienerinnen zum Lachen, Plaudern und Politisieren am 08. März 2023 von 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr zum Blumenrad in den Prater Wien ein.

Die Wichtigkeit von Frauenpolitik zeigt der Welt-Mädchenbericht „Equal Power Now“, denn dieser offenbart traurige Zahlen:

57% der Mädchen vertrauen der Politik nicht und nur Eine von Drei glaubt, dass Politiker oder Politikerinnen die Ansichten von jungen Frauen verstehen oder kennen. „Politische Teilhabe ist ein Grundrecht und es ist sehr wichtig, dass Mädchen und Frauen ihre Stimme nutzen, denn Frauenpolitik ist mehr als Gendern“, so Landtagsabgeordnete, Bezirksparteiobfrau der Volkspartei Leopoldstadt und Obfrau der Wienerinnen Sabine Keri.

Wienerinnen stellen sich der Teilzeit- und Vereinbarkeitsdebatte – Teilzeit ist nicht Teilzeit

So begeben sich die Wienerinnen auf eine inhaltliche Reise, um das Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ weiter zu denken. „Jahrelang haben wir darüber gesprochen wie Frau beides unter einem Hut bekommt. Mittlerweile, ist dies aber kein alleiniges Frauenthema mehr, sondern viel mehr ein Familien- und ein Elternthema“, so Keri. Auch der aktuellen Teilzeit-Debatte stellen sich die Wienerinnen. „Zuallererst müssen wir differenzieren – denn Teilzeit ist nicht Teilzeit. Viele Frauen leisten, neben ihren bezahlten Teilzeitberuf unbezahlte Arbeit und arbeiten somit mehr als Vollzeit. Natürlich stellen wir uns der Debatte, denn unser Sozialsystem muss ja auch irgendwie finanziert werden“, ergänzt Keri.

Soziales Engagement darf nicht fehlen

Neben Musik von DJ Nikolett, Blumenarmbändern für die ersten 50 Besucherinnen oder Besucher und einem Speakercorner mit politisch engagierten Frauen startet auch die Kooperation mit der Desert Flower Foundation von Waris Dirie.

„Wir denken auch an all jene Mädchen und Frauen, die Schutz und Hilfe brauchen. Die thematischen Schwerpunkte der Wienerinnen liegen 2023 in der Gesundheit und beim Schutz vor Gewalt an Mädchen und Frauen und FGM ist mittlerweile auch in Wien Realität.“, so Keri weiter.

Seit einigen Jahren setzen sich die Wienerinnen auf allen politischen Ebenen für den Schutz von Mädchen und Frauen, die von FGM (Female Genital Mutilation = weibliche Genitalverstümmlung) bedroht sind, ein. Weltweit sind das 4,2 Millionen Mädchen und Frauen, mindestens 8.000 in Österreich und ein Drittel davon in Wien. Die Dunkelziffer liegt jedoch um einiges höher. 2023 startet deshalb in diesem Zusammenhang die Kooperation mit der Desert Flower Foundation. „Wir sammeln bei unseren Veranstaltungen Geldspenden, um Patenschaften für betroffene Mädchen zu übernehmen. Es geht neben der intellektuellen Auseinandersetzung auch um aktive Teilhabe. In beiden Fällen möchten wir etwas bewegen,“ so Keri abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Keri

Obfrau Wienerinnen

0699/127 55 151

office @ wienerinnen.at