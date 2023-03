Neue Detektivfirma in Wien gegründet

STEINER-Investigation & Consulting e.U. bietet diskrete Ermittlungen und Beratung

Wien (OTS) - Robert Steiner, ein erfahrener Ermittler, hat die Detektivfirma STEINER-Investigation & Consulting e.U. in Wien gegründet. Er bietet eine breite Palette von Dienstleistungen im Bereich Ermittlung und Beratung an, darunter Ermittlungen in strafrechtlichen Angelegenheiten, Wirtschaftskriminalität, Betrugsdelikte, Hintergrundrecherche, Observation und mehr.

Das Unternehmen bietet auch Beratungsdienste an, um Kunden bei verschiedenen Angelegenheiten zu unterstützen. Von Risikobewertungen bis hin zur Krisenbewältigung kann das Unternehmen Kunden helfen, ihre Sicherheitsbedürfnisse zu erfüllen. Robert Steiner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als Ermittler und hat in dieser Zeit erfolgreich zahlreiche komplexe Fälle gelöst.

"Ich bin stolz darauf, meinen Kunden eine hochwertige und zuverlässige Ermittlungsdienstleistung anbieten zu können", sagt Robert Steiner. "Ich verstehe, dass jeder Fall einzigartig ist und eine individuelle Lösung benötigt. Deshalb arbeite ich eng mit meinen Kunden zusammen, um ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und einen maßgeschneiderten Ansatz zu entwickeln."

Die Website der Detektei, www.r-steiner.com, bietet detaillierte Informationen über die angebotenen Dienstleistungen sowie Kontaktinformationen für Kundenanfragen. Die Firma ist stolz darauf, höchste Diskretion und Vertraulichkeit zu gewährleisten, um die Privatsphäre ihrer Kunden zu schützen.

Rückfragen & Kontakt:

www.r-steiner.com, info @ r-steiner.com