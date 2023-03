„Der Schwarm“ geht weiter: Folgen 3 bis 5 des internationalen Serien-Events am 7. März in ORF 1

Ab 20.15 Uhr: Quallen in Venedig, Eiswürmer und ein Tsunami

Wien (OTS) - Eine Quallenplage in Venedig, ein mutiertes Bakterium in Frankreich, schnell wachsende Muschelarten in Kanada – wenn am Dienstag, dem 7. März 2023, ab 20.15 Uhr in ORF 1 drei weitere Episoden des internationalen Serien-Events „Der Schwarm“ auf dem Programm stehen, lässt sich ein Zusammenhang nicht länger ignorieren:

Das Meer beginnt sich zu wehren!

Der Schwarm – Folge 3 (Dienstag, 7. März 2023, 20.15 Uhr, ORF 1)

Während Venedig eine nie dagewesene Quallenplage erlebt, entdeckt Molekularbiologin Cécile Roche, dass ein mutiertes Bakterium die Ursache für immer mehr Todesfälle an den Küsten ist. Eine Mutation vermutet auch Leon Anawak in Vancouver Island, nachdem eine offensichtlich neue und außergewöhnlich große und schnell wachsende Muschelart das Steuer eines Frachtschiffs blockiert hat. Vorerst aber gilt Leons Aufmerksamkeit dem gestrandeten Orca. Eine natürliche Todesursache ist ausgeschlossen. Geschockt von der Nachricht, dass das Forschungsschiff Juno gesunken ist, macht sich Charlie auf den Weg nach Kiel. Sie braucht Gewissheit über das Schicksal ihrer Freundin. Gemeinsam mit ihrer Institutsleiterin Prof. Katharina Lehmann (Barbara Sukowa) und dem Doktoranden Rahim Amir (Eidin Jalali) sehen sie sich Aufnahmen der vollkommen zerstörten Juno an.

Der Schwarm – Folge 4 (Dienstag, 7. März 2023, 21.05 Uhr, ORF 1)

Cécile Roche berichtet einer Kommission die dramatische Lage an der französischen Atlantikküste. Da es keinen Wirkstoff gegen das Bakterium gibt, appelliert Roche an die Entscheidungsträger, den Fischfang einzustellen und vor dem Kontakt mit Leitungswasser zu warnen. Doch die politisch Verantwortlichen sind skeptisch. Unterdessen sind Sigur Johanson und Tina Lund wieder an Bord der Thorvaldson, um den Meeresboden im Vorfeld einer Ölbohrung erneut auf Eiswürmer zu untersuchen. Die Würmer haben sich weiter stark ausgebreitet und als während der Untersuchung ein Bohrer durch den Meeresboden bricht, gerät die Thorvaldson in höchste Seenot.

In Vancouver Island haben Leon Anawak und seine Kollegen Übereinstimmungen zwischen den Muscheln vom Rumpf des Frachters und der Substanz im Hirnstamm des gestrandeten Orcas entdeckt. Genetische Übereinstimmungen wurden auch zwischen neuen Muschelarten an verschiedenen Orten der Welt festgestellt. Als Anawak für weitere Untersuchungen Muscheln vom befallenen Frachter bekommen will, wird er im Hafen festgenommen. Erst als er einwilligt, mit dem mysteriösen Eigner des Schiffes, dem japanischen Unternehmer und Milliardär Aito Mifune (Takuya Kimura) zusammenzuarbeiten, kommt er wieder frei.

Der Schwarm – Folge 5 (Dienstag, 7. März 2023, 21.55 Uhr, ORF 1)

Cécile Roche weist in Krabben, die weltweit die Küsten überrannt haben, dasselbe Bakterium nach, das an der französischen Küste über Hummer ins Trinkwasser gelangt ist. In Kiel hat Professor Lehmann schlechte Neuigkeiten für Sigur Johanson: Die Eiswürmer können durch Blowouts – so wie für die Thorvaldson – für die gesamte Schifffahrt zur Gefahr werden. Tina Lund überredet Johanson, mit ihr nach Genf zu fahren, um über die dort ansässige Stiftung des japanischen Milliardärs Mifune herauszufinden, ob Eiswürmer auch in anderen Meeren gefunden wurden. Über Mifunes Vertreter Riku Sato (Takehiro Hira) erfährt Johanson auch von den Beobachtungen Leon Anawaks in Vancouver. Zurück in Kiel berichten Rahim und Charlie von einem Lichtphänomen und einem Geräusch, das Jess zusammen mit ihrer Videonachricht an Charlie unbewusst aufgezeichnet hat. Es gleicht Phänomenen, die auch auf den Aufnahmen der versunkenen Juno wahrzunehmen waren. Johanson nutzt einen Versorgungsflug in Richtung Shetland-Inseln, um sich mit Charlie auszutauschen. Beide verstehen einander auf Anhieb. Gerade als der Helikopter wieder startbereit ist, trifft eine Warnung von Lehmann ein: Ein Tsunami rast auf die nordeuropäische Atlantikküste und die Shetlands zu.

„Der Schwarm“ ist eine internationale Koproduktion des ZDF mit Intaglio Films und ndF International Production, gefördert durch Creative Europe Programme of the European Union, German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin-Brandenburg, Belgian und Italian Tax Credit in Koproduktion mit Viaplay Group, France Télévisions, Hulu Japan, RAI Fiction, ORF und SRF.

