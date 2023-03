Eröffnung des „Women in Global Health“ Netzwerkes für Österreich

Start mit einem Veranstaltungstreffen relevanter Frauen im Gesundheitsbereich am 17. März im Sozialministerium

Frauen machen die Mehrheit der Fachkräfte im Gesundheitssektor aus. Und doch ist es nach wie vor so, dass viele Leitungspositionen von Männern besetzt sind. Die Corona Pandemie hat die Geschlechter-Ungleichheit in manchen Bereichen noch deutlich verstärkt. Wir freuen uns sehr, mit Women in Global Health eine Plattform zur Vernetzung von Frauen im Gesundheitsbereich zu bieten, um gemeinsam Möglichkeiten zur Förderung der Führungsrollen von Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter zu entwickeln. EHFG-Generalsekretärin Dorli Kahr-Gottlieb 1/2

Dass die Situation gerade im Gesundheitsbereich besonders ungleich ist, ist uns allen bekannt. Als Feminist, als Mann und politischer Entscheidungsträger ist es mir ein persönliches Anliegen, das zu ändern. Es gibt viel zu tun. Gesundheitsminister Johannes Rauch 2/2

Wien (OTS) - Es ist ein weltweites Netzwerk für Geschlechtergerechtigkeit und Gewährleistung von Fairness für Frauen im Gesundheitsbereich: Women in Global Health. Das hochkarätige Netzwerk ist sehr schnell um den Globus gewachsen. Mit der offiziellen Eröffnung am 17. März kommt es jetzt auch nach Österreich.

Organsiert wird die Initiative „Women in Global Health / Austrian Chapter“ hierzulande vom European Health Forum Gastein.

Dessen Generalsekretärin Dorli Kahr-Gottlieb sagt über das Ziel dieses Netzwerkes: „ Frauen machen die Mehrheit der Fachkräfte im Gesundheitssektor aus. Und doch ist es nach wie vor so, dass viele Leitungspositionen von Männern besetzt sind. Die Corona Pandemie hat die Geschlechter-Ungleichheit in manchen Bereichen noch deutlich verstärkt. Wir freuen uns sehr, mit Women in Global Health eine Plattform zur Vernetzung von Frauen im Gesundheitsbereich zu bieten, um gemeinsam Möglichkeiten zur Förderung der Führungsrollen von Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter zu entwickeln. “ Women in Global Health Austria wird Frauen aus den unterschiedlichen Gesundheitsbereichen regelmäßig zusammenbringen, um konkrete Lösungsansätze für unterschiedliche Herausforderungen zu erarbeiten.

Gesundheitsminister Johannes Rauch unterstützt dieses neue Netzwerk und meint in Hinblick auf die Eröffnung am 17. März: „ Dass die Situation gerade im Gesundheitsbereich besonders ungleich ist, ist uns allen bekannt. Als Feminist, als Mann und politischer Entscheidungsträger ist es mir ein persönliches Anliegen, das zu ändern. Es gibt viel zu tun. “

Women in Global Health / Austrian Chapter

Über das European Health Forum Gastein:

Das European Health Forum Gastein (EHFG) wurde 1998 als Europäische Konferenz für Gesundheitspolitik gegründet. Ziel ist es, eine Plattform für alle Interessengruppen im Bereich des Gesundheitswesens und darüber hinaus zu bieten. In den letzten 25 Jahren hat sich das EHFG als unverzichtbare Institution für die Europäische Gesundheitspolitik etabliert. Es hat entscheidend zur Entwicklung von Richtlinien und insbesondere zum grenzüberschreitenden Austausch von Erfahrung, Information und Kooperation beigetragen. Führende Expert*innen nehmen an der Konferenz teil, die üblicherweise jährlich Ende September im Gasteiner Tal in den österreichischen Alpen stattfindet. Das EHFG 2023 wird vom 26. – 29 September wieder hybrid veranstaltet.

Rückfragen & Kontakt:

European Health Forum Gastein

Tauernplatz 1

5630 Bad Hofgastein

+43 6432 3393 270

info @ ehfg.org