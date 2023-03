Generali unterstützt nachhaltige Mobilitätswende

Prämiennachlass von 50 Prozent für E-Bikes bei der neuen Generali Fahrrad-Diebstahl-Versicherung.

Wien (OTS) - Fahrradfahren ist in Österreich beliebter denn je. Knapp 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung besaßen 2021 laut Statista, einer Onlineplattform für Statistik, ein Fahrrad. 20 Prozent nutzten es mehrmals die Woche, um Alltagswege zu erledigen. Dass diese Art der Mobilität im Trend liegt, ist auch an der Nachfrage für Fahrrad-Versicherungen bemerkbar. „Als Versicherung befassen wir uns laufend mit den Bedürfnissen unserer Kund_innen, die sich verändern und passen unsere Angebote daran an“, erklärt Walter Kupec, Chief Insurance Officer Schaden/Unfall der Generali Versicherung. Seit Anfang März gibt es im Rahmen der Generali Produktwelt die standardisierte Generali Fahrrad-Diebstahl-Versicherung.

Sie bietet eine umfassende Abdeckung des Diebstahlsrisikos, abgesichert werden alle Arten von Fahrrädern und Scooter, egal ob mit oder ohne Motor, bis zu einem Kaufpreis von 7.500 Euro. Um den Umstieg vom Auto auf ein E-Bike attraktiver zu machen, unterstützt die Generali ihre Kund_innen mit einem Prämiennachlass von 50 Prozent für E-Bikes. Auch für Räder ohne Motor gibt es Vorteile, wenn durch Registrierung und Codierung dazu beitragen wird, das Diebstahlsrisiko zu senken.

Sinnvoll ist die Generali Fahrrad-Diebstahl-Versicherung vor allem für Alltags-Radler_innen, die mit dem Rad oder Scooter in die Arbeit fahren, mit dem Lastenrad Einkäufe erledigen oder mit dem E-Bike auf Urlaub fahren. Eine Absicherung war bereits individuell möglich, jetzt ist es aber ein fixer Bestandteil der Produktwelt. Im Gegensatz zur Haushaltsversicherung, bei der die Deckung nur im Rahmen eines Einbruch-Diebstahls im eigenen Haushalt, im Keller oder in der Wohnung reicht, gibt es hier bei einem Diebstahl in ganz Europa Deckung, sofern das Rad verkehrsüblich abgesperrt war.

Mit diesem Angebot erweitert die Generali Versicherung ihre Produktpalette und fördert nachhaltiges Verhalten. „Wir unternehmen sehr viel, um unseren eigenen CO2-Verbrauch zu senken, wichtig ist aber auch, dass wir unsere Kund_innen in dieser Hinsicht motivieren. Das möchten wir einerseits mit dieser neuen Fahrrad-Diebstahl-Versicherung, andererseits haben wir die Green Assistance gelauncht, bei der unsere Expert_innen zum Thema Energie, Energiesparen und Recycling beraten. Die Generali Mobility App unterstützt nachhaltiges Fahrverhalten und allen, die auf einen Verbrennungsmotor verzichten, bieten wir ein attraktives eKfz-Sicherheitspaket an“, sagt Kupec.

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter; Informationen über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt

GENERALI ÖSTERREICH

Generali Österreich ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 75,8 Milliarden Euro im Jahr 2021 vertreten. Mit mehr als 75.000 Mitarbeiter_innen, die 67 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen. Die Generali Österreich gehört zur der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit 19,4 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und rund 13 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

