Houskapreis 2023: 13 Projekte für den Forschungspreis der B&C Privatstiftung nominiert

B&C fördert Spitzenforschung aus Österreich mit insgesamt 750.000 Euro

Wien (OTS) - Die nominierten Projekte für den Houskapreis 2023, den Forschungspreis der B&C Privatstiftung, stehen fest. Hochkarätig besetzte Fachbeiratsgremien nominierten zunächst unter 67 Einreichungen je fünf Projekte in den Kategorien „Hochschulforschung“ und „Außeruniversitäre Forschung“ sowie drei Projekte in der Kategorie „Forschung & Entwicklung in KMU“. Die Expertenjury entschied schließlich final, wer eine Chance auf den heimischen „Forschungs-Oscar“ mit einer Dotierung in Höhe von insgesamt 750.000 Euro hat. Unter den nominierten Projekten sind Einreichungen aus Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien. Die Siegerprojekte werden am 27. April 2023 von der B&C Privatstiftung mit dem Houskapreis prämiert.

Wien, 6. März 2023 – Die B&C Privatstiftung fördert anwendungsorientierte Forschung und zeichnet jährlich die besten heimischen Forschungsprojekte mit dem Houskapreis aus. In der nunmehr 18. Ausgabe des Forschungspreises wird die goldene Statue in einer festlichen Preisverleihung am 27. April 2023 in den Kategorien „Hochschulforschung“, „Forschung & Entwicklung in KMU“ und erstmals „Außeruniversitäre Forschung“ vergeben. Insgesamt 13 Nominierte aus unterschiedlichen Fachbereichen haben eine Chance auf den Hauptpreis in Höhe von 150.000 Euro je Kategorie. Für die Zweitplatzierten winkt ein Preisgeld in Höhe von je 60.000 Euro und für die Drittplatzierten von je 20.000 Euro. Die übrigen Nominierten erhalten jeweils 10.000 Euro. Mit einer Dotierung von insgesamt 750.000 Euro ist der Houskapreis der B&C Privatstiftung der größte private Preis für anwendungsnahe Forschung in Österreich.

Erich Hampel, Vorstandsvorsitzender der B&C Privatstiftung: „Unser Stiftungszweck ist die Förderung des österreichischen Unternehmertums. Mit der Förderung anwendungsnaher Forschung möchten wir in diesem Sinne zur wirtschaftlichen Innovationskraft beitragen. Die für den Houskapreis 2023 eingereichten Projekte zeichnen sich allesamt dadurch aus, dass sie im praktischen Einsatz besondere Bedeutung für die heimische Wirtschaft erlangen können.“

Die Nominierten für den Houskapreis 2023 der B&C Privatstiftung sind:

Kategorie Hochschulforschung (Reihung alphabetisch nach Hochschule):

Hochschule: Technische Universität Wien (TU Wien), Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften

Projekt: Aufbereitung und Kompression von Wasserstoff für Brennstoffzellen

Projektleitung: Ao. Univ.-Prof. DI Dr. Michael Harasek

Projekt: Aufbereitung und Kompression von Wasserstoff für Brennstoffzellen Projektleitung: Ao. Univ.-Prof. DI Dr. Michael Harasek Hochschule: Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Institut für Biologisch inspirierte Materialien

Projekt: Holographische Inline-Mikroskopie für Lebensmittel, Pharma und Umwelt

Projektleitung: Priv.-Doz. Dr. DI Peter van Oostrum, Univ.-Prof. Dr. Erik Reimhult

Projekt: Holographische Inline-Mikroskopie für Lebensmittel, Pharma und Umwelt Projektleitung: Priv.-Doz. Dr. DI Peter van Oostrum, Univ.-Prof. Dr. Erik Reimhult Hochschule: Universität Wien, Department of Structural and Computational Biology

Projekt: Computergestützte Strukturbiologie

Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. Robert Konrat

Projekt: Computergestützte Strukturbiologie Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. Robert Konrat Hochschule: Universität Wien, Max Perutz Labs

Projekt: Gezielte Solubilisierung von therapeutischen Antikörpern durch RNA

Projektleitung: Dr. Anton Polyansky, Univ.-Prof. Dr. Bojan Zagrovic

Projekt: Gezielte Solubilisierung von therapeutischen Antikörpern durch RNA Projektleitung: Dr. Anton Polyansky, Univ.-Prof. Dr. Bojan Zagrovic Hochschule: Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni), Forschungsgruppe Onkologie der Universitätsklinik für Pferde

Projekt: Immuntherapie von Papillomvirus-induziertem Hautkrebs bei Pferden

Projektleitung: Priv.-Doz.in DI.in Dr.in Sabine Brandt



Kategorie „Außeruniversitäre Forschung“ (Reihung alphabetisch nach Forschungseinrichtung)

Forschungseinrichtung: AIT – Austrian Institute of Technology GmbH, Niederösterreich

Projekt: EndoBoost - Endophyten-basierte Technologien für die Pflanzenproduktion

Projektleitung: Priv.-Doz.in DI.in Dr.in Angela Sessitsch

Projekt: EndoBoost - Endophyten-basierte Technologien für die Pflanzenproduktion Projektleitung: Priv.-Doz.in DI.in Dr.in Angela Sessitsch Forschungseinrichtung: Kompetenzzentrum Holz GmbH WOOD Kplus, Oberösterreich

Projekt: Nachhaltiger Klebstoff für Holzwerkstoffe und Möbel

Projektleitung: Dr. Erik van Herwijnen

Projekt: Nachhaltiger Klebstoff für Holzwerkstoffe und Möbel Projektleitung: Dr. Erik van Herwijnen Forschungseinrichtung: ÖIAT / AIT / X-Net, Wien

Projekt: Fake-Shop Detector – der KI-Echtzeitschutz für Konsument:innen

Projektleitung: Mag.a Louise Beltzung

Projekt: Fake-Shop Detector – der KI-Echtzeitschutz für Konsument:innen Projektleitung: Mag.a Louise Beltzung Forschungseinrichtung: RCPE Research Center for Pharmaceutical Engineering GmbH, Steiermark

Projekt: PharmInstruct – 3D-Druck personalisierter pharmazeutischer Pessare

Projektleitung: Dr.in Simone Eder, MA, Dr. Martin Spörk, MA

Projekt: PharmInstruct – 3D-Druck personalisierter pharmazeutischer Pessare Projektleitung: Dr.in Simone Eder, MA, Dr. Martin Spörk, MA Forschungseinrichtung: Salzburg Research Forschungsgesellschaft mbH, Salzburg

Projekt: Connected Boot – Der vernetzte Skischuh zur Bewertung der Qualität des Skifahrens

Projektleitung: DI.in (FH) Elisabeth Häusler



Kategorie „Forschung & Entwicklung in KMU“ (Reihung alphabetisch nach Firmennamen)

Unternehmen: 4a manufacturing GmbH, Steiermark

Projekt: CIMERA Radome – 4a better connection

Projektleitung: DI Dr. Patrick Hergan, DI.in Dr.in Svea Mayer, DI Michael Pichler

Projekt: CIMERA Radome – 4a better connection Projektleitung: DI Dr. Patrick Hergan, DI.in Dr.in Svea Mayer, DI Michael Pichler Unternehmen: Cube Dx GmbH, Niederösterreich

Projekt: compact sequencing – Frühe Sepsisdiagnostik, die Leben rettet.

Projektleitung: Mag. Dr. Bernhard Ronacher

Projekt: compact sequencing – Frühe Sepsisdiagnostik, die Leben rettet. Projektleitung: Mag. Dr. Bernhard Ronacher Unternehmen: RetInSight GmbH, Wien

Projekt: Real-World-Einführung von automatisiertem Präzisions-Monitoring im Management der feuchten Makula-Degeneration (AMD) durch künstliche Intelligenz (KI)

Projektleitung: Amir Sadeghipour, PhD



Weitere Informationen:

Website: www.houskapreis.at

www.houskapreis.at Projektbeschreibungen – Link PDF: https://bit.ly/3ZzpUwJ

https://bit.ly/3ZzpUwJ Pressebilder zum Houskapreis: https://bcgruppe.at/houskapreis/presse/

Über die B&C Privatstiftung

Die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) ist eine unabhängige österreichische Stiftung, die seit ihrer Gründung im Dezember 2000 das Ziel verfolgt, österreichisches Unternehmertum zu fördern. Dies erfolgt insbesondere durch langfristig orientierte Mehrheitsbeteiligungen über ihre Holdinggesellschaften an den österreichischen Industrieunternehmen AMAG Austria Metall AG, Lenzing AG und Semperit AG Holding und durch Beteiligungen an Technologie- und Wachstumsunternehmen. Die B&C Privatstiftung fördert den Wirtschafts- und Unternehmensstandort Österreich durch zahlreiche Projekte und Initiativen, die aktiv zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich beitragen. Dazu zählen u. a. der Houskapreis (www.houskapreis.at), Stiftungsprofessuren, der Wiener Unternehmensrechtstag, die Standort-Initiative eXplore! (www.explore.university) sowie die MEGA Bildungsstiftung (www.megabildung.at).

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt B&C-Gruppe:

Christiane Fuchs-Robetin, PR-Managerin T: +43 50101 314, E: c.fuchs-robetin @ bcholding.at