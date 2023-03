IMMOcontract: Sascha Haimovici ist Krisenmanager des Jahres 2022

Wien (OTS) - Im Ranking um den Titel „Krisenmanager:in des Jahres 2022“ der Business-Netzwerkplattform LEADERSNET wurde Sascha Haimovici, Geschäftsführender Gesellschafter der IMMOcontract, auf Platz 1 in der Kategorie Immobilien gewählt.

Geprägt von der anhaltenden Corona-Pandemie, den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, extremer Teuerung, Rohstoffknappheit und Fragen der Energieversorgung stellte das Jahr 2022 die österreichische Wirtschaft und ihre Manager:innen abermals vor verschiedenste Herausforderungen. Aus diesem Grund rief das Business-Netzwerk LEADERSNET im dritten Jahr zum großen Voting „Krisenmanagier:in des Jahres“ auf. Rund 30.000 Leser:innen gaben in den vergangenen Monaten ihr Voting ab, mit selber Gewichtung wählte zudem eine hochkarätige Jury aus 250 Entscheidungsträger:innen ihre drei Favorit:innen je Branche. In der Kategorie Immobilien erzielte Sascha Haimovici, Geschäftsführender Gesellschafter der IMMOcontract, die meisten Stimmen und somit Platz 1.

„Wir stehen für Mehrwert für Ihre Immobilien. Wie? Mit jahrelanger Immobilien-Erfahrung und einem starken Partnernetzwerk bieten wir Ihnen die gesamte Servicepalette rund um Ihre Immobilie aus einer Hand. Unsere Partnerschaft mit der Volksbank Wien, Niederösterreich und Oberösterreich garantiert regionale Kundennähe“, kommentierte Haimovici seinen Sieg als Krisenmanager des Jahres 2022 bei LEADERSNET.

Erfolgreiche Fusion und IMMOcontract-Markenstart trotz Krisenzeiten

Sascha Haimovici setzte im herausfordernden Jahr 2022 wichtige Schritte für den nachhaltigen Erfolg und die stetige Weiterentwicklung des Unternehmens: Im April fusionierten IVV (Immobilien Verkauf und Vermietungs GmbH) und ehemalige IMMO-CONTRACT zur neuen IMMOcontract. Im Zuge dessen stellte sich das Unternehmen neu auf und unterzog sich einem umfassenden Change-Prozess mitsamt Re-Branding, der auch die Mitarbeiter:innen weitreichend involvierte. Mit dem Markenstart von IMMOcontract wurde außerdem der Grundstein für die starke Partnerschaft mit der Volksbank in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich gelegt, die es der IMMOcontract mit rund 130 Filialen ermöglicht, regionale und individuelle Dienstleistungen vor Ort zu bieten. Nicht zuletzt waren auch die Bestellung von Michael Mack als Co-Geschäftsführer sowie die Beteiligung von Sascha Haimovici als Geschäftsführender Gesellschafter wichtige Entscheidungen, um erfolgreich durch die Herausforderungen des Jahres 2022 zu manövrieren.

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung als Krisenmanager des Jahres 2022 und möchte meinen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richten. Alle zusammen haben dazu beigetragen, dass wir es mit der neuen IMMOcontract trotz der schwierigen Zeiten an die Spitze der Immobiliendienstleister geschafft haben“, so Haimovici abschließend.





