Rendi-Wagner und Deutsch zu Kärnten-Wahl: Dank an Peter Kaiser und sein Team für großen Einsatz und engagierte Wahlbewegung

Minus schmerzt, SPÖ Kärnten dennoch klar stimmenstärkste Partei

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch danken Peter Kaiser und seinem Team für ihren großen Einsatz und die engagierte Wahlbewegung. „Peter Kaiser und sein Team haben stark auf Inhalte gesetzt und keine Politik der Spaltung und Hetze betrieben. Die SPÖ hat in Kärnten 275 Maßnahmen, Ideen und Anregungen für ein erfolgreiches Kärnten präsentiert und Perspektiven für eine gute Zukunft gegeben“, so Rendi-Wagner und Deutsch heute, Sonntag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Das Minus bei dieser Kärntner Wahl schmerzt, dennoch ist die SPÖ mit großem Vorsprung klar stimmenstärkste Partei. Es ist der Auftrag der Wähler*innen, dass Peter Kaiser Landeshauptmann bleibt“, so Rendi-Wagner. Es seien sehr herausfordernde Zeiten für Landesregierungen, das haben auch die Landtagswahlen in Tirol und Niederösterreich mit großen Verlusten für die ÖVP gezeigt, sagt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. „Die SPÖ Kärnten ist von einem sehr hohen Ausgangswert gestartet und hat nach dem Rekordergebnis 2018 heute das zweitbeste Ergebnis in Kärnten in den letzten 30 Jahren erreicht. Der Wähler*innenwille ist eindeutig: Peter Kaiser soll Landeshauptmann bleiben“, so Deutsch abschließend. (Schluss) lp

