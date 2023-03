Kärnten-Wahl – Kogler/Stoytchev danken Kärntner Grünen für großen Einsatz

wien (OTS) - Die Kärntner Grünen verpassten am Sonntag den Einzug in den Landtag. Bundessprecher der Grünen Werner Kogler und Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev danken Olga Voglauer und ihrem Team, die trotz schwieriger Umstände mit unermüdlichem Einsatz für mehr Klimaschutz in Kärnten gelaufen sind.



„Das Ergebnis entspricht nicht dem, was wir uns gewünscht und erhofft haben. Es ist schade, dass es bei dieser Wahl in Kärnten nicht gelang, mehr Menschen von unseren Themen und Ansätzen zu überzeugen. Trotzdem gilt unser Dank Olga Voglauer, die in Kärnten gute und wichtige Arbeit leistet. Auch all jenen Kärntner:innen, die dem Klimaschutz ihre Stimme gegeben haben und heute Grün gewählt haben, gilt es zu danken. Wir wissen: Der Einsatz für den Klimaschutz ist ein Marathon und kein Sprint. Wir werden jedenfalls weiter für das Überlebensthema unseres Planeten kämpfen – in der Bundesregierung wie auch in Kärnten. Die Grünen sind immer und überall eine starke Stimme für den Klimaschutz“, so Kogler und Stoytchev.

