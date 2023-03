Mahrer ad Kärnten: Ein Sieg für die Mitte der Gesellschaft

Gratulation an Martin Gruber und die Kärntner Volkspartei – Absage an linke Politik

Wien (OTS) - „Ich darf der Kärntner Volkspartei unter der Führung von Landesrat Martin Gruber sehr herzlich zum deutlichen Wahlerfolg und den Entwicklungen in Kärnten gratulieren“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei Stadtrat Karl Mahrer in einer ersten Reaktion.



Angesichts der aktuell vorliegenden Hochrechnungen konnte die Volkspartei ein deutliches Plus verzeichnen. Entgegen politisch motivierter Interpretationen von Umfragen im Vorfeld, muss die SPÖ massive Verluste hinnehmen. „Kärnten benötigt eine starke bürgerliche Stimme in der Landesregierung. Die Volkspartei sieht sich als Vertreter für die Menschen im Land, die eine mehrheitsfähige Politik wollen, entgegen den rechten und linken Rändern. Dies wurde durch das heutige eindeutige Plus bekräftigt“, so Mahrer abschließend.



