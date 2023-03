Wiener Eistraum geht mit 650.000 Besucher*innen zu Ende

Wien (OTS) - Die 28. Saison des Wiener Eistraum geht heute Abend, am 5. März 2023, zu Ende. Noch wenige Stunden können sich die Gäste auf den 8.500 Quadratmeter großen Eisflächen austoben, bis der Eistraum pünktlich um 22 Uhr seine Tore für dieses Jahr schließt.

Nach insgesamt 46 Veranstaltungstagen fällt die Bilanz äußert positiv aus. Rund 650.000 Gäste haben den Wiener Eistraum 2023 in den vergangenen Wochen besucht. Die aktuelle Saison ist damit ex aequo mit 2014 und 2016 die dritterfolgreichste in der Geschichte der beliebten Winterveranstaltung, die seit 1996 jährlich auf dem Wiener Rathausplatz stattfindet, und bescherte dem Wiener Eistraum ca. 100.000 Gäste mehr als noch 2020, der letzten regulären Saison vor Ausbruch der Pandemie.

Besonders erfreulich ist auch die Bilanz der Schulaktion, die allen Wiener Kindergärten, Schulen und Hortgruppen werktags von 10 bis 16 Uhr den kostenlosen Eintritt beim Wiener Eistraum ermöglicht. Rund 40.000 Kinder haben dieses Angebot heuer wieder wahrgenommen.





Ludwig: „atemberaubendes Sport- und Erlebnisangebot“

Bürgermeister Michael Ludwig: „Ich freue mich, dass derart viele Menschen wieder eindrucksvolle Momente auf dem Rathausplatz erleben konnten. Durch den Wiener Eistraum bietet die Stadt Wien ihren Bewohner*innen sowie den Gästen der Stadt ein atemberaubendes Sport- und Erlebnisangebot. Auch in diesem Jahr konnten Schulklassen und Kindergartengruppen die Veranstaltung kostenfrei besuchen. Es freut mich von daher ganz besonders, dass der Wiener Eistraum heuer rund 40.000 Kindern ein kostenfreies Sportprogramm der Superlative ermöglicht hat.“

Finanz-Stadtrat Peter Hanke: „Die begrüßenswerten Zahlen des heurigen Wiener Eistraums geben allen Anlass zur Freude. Die Wiener*innen können stolz darauf sein, seit fast 30 Jahren dieses einzigartige Erlebnis inmitten der Stadt vorzufinden, das nicht nur der Wiener Bevölkerung selbst dient, sondern auch den Tourist*innen aus der ganzen Welt. Besonders bemerkenswert sind die innovativen Maßnahmen zur Energiereduktion, die in diesem Jahr getroffen wurden und einen weiteren Schritt in eine nachhaltigere Zukunft des Wiener Eistraums setzen.“





Ideale Voraussetzungen dank winterlichem Wetter

Anders als in den beiden vergangenen Jahren war ein Besuch beim Wiener Eistraum diesmal wieder gänzlich ohne Corona-bedingte Einschränkungen möglich. Das überwiegend der Jahreszeit entsprechend winterlich-kühle Wetter tat sein Übrigens und bot nahezu ideale Voraussetzungen für ein rundum gelungenes Eislaufvergnügen, das bei kalten Temperaturen besonders energieeffizient stattfinden kann. Lediglich an einzelnen Tagen im Februar war das Wetter spürbar zu warm oder zu windig.

Aufgrund der angespannten Energiesituation im Vorfeld der Veranstaltung wurde die Eisfläche um rund 10% im Vergleich zum Vorjahr verkleinert. Dank eines ausgeklügelten Energiekonzepts mit zahlreichen Maßnahmen konnte der Stromverbrauch um etwa 20 Prozent reduziert werden.





