Starker Kaffee für starke Frauen: Ströck setzt sich am Weltfrauentag 2023 für Opfer von häuslicher Gewalt ein

Wien (OTS/LCG) - Seit mehr als hundert Jahren schon wird jährlich der Internationale Frauentag zelebriert. Auch am Mittwoch, dem 8. März 2023, wird im Zuge der weltweiten Initiative erneut auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht, die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung gefeiert und das Augenmerk auf noch bestehende Diskriminierungen und Ungleichheiten gerichtet. Teil der wichtigen Aktion ist auch Ströck: Mittels einer Spendenkampagne können Kundinnen und Kunden der beliebten Traditionsbäckerei einen Tag lang köstlichsten Bio-FAIRTRAIDE-Kaffee zum Aktionspreis genießen und gleichzeitig Gutes tun – als Zeichen der Solidarität und Gleichberechtigung.

„Es ist uns ein großes Anliegen, auch in diesem Jahr den Weltfrauentag zu unterstützen. Heuer veranlasst er uns dazu, auf häusliche Gewalt gegen Frauen hinzuweisen – ein Problem, das durch die Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren noch verstärkt wurde. Den Frauen in unserer Gesellschaft, die davon betroffen sind und Zuflucht und Hilfe brauchen, wollen wir durch die Spendenaktion Unterstützung bieten sowie Schutz und eine neue Lebensperspektive ermöglichen“ , so die Geschäftsführerinnen Gabriele und Irene Ströck.

Für Gerechtigkeit – gegen häusliche Gewalt

Die Kampagne hält für Kaffeeliebhaber am 8. März 2023 in allen Ströck-Filialen und Feierabend-Bäckereien einen kleinen Kaffee um zwei, einen mittleren um drei sowie einen großen XL-Kaffee um vier Euro bereit. Pro verkauftem Kaffee wird ein Euro gespendet. Während die Summe der Ströck-Spendenaktion am Weltfrauentag 2022 der Volkshilfe der Ukraine zugute kam, geht der Erlös in diesem Jahr an die Frauenhäuser Wien.

In die Aktion inkludiert sind sowohl beliebte Klassiker wie Melange, Espresso, Latte Macchiato, Caffè Latte und Americano als auch kreative Kaffeevariationen wie Caramelloccino und Choco&Coffee. In die Tasse kommen ausschließlich Bio- und FAIRTRADE-zertifizierte Arabica-Kaffeebohnen von kleinen Kaffeefarmen in Südamerika. Dazu gibt es verschiedene Milchvarianten aus Österreich von Bio-Vollmilch über laktosefreie Halbfett-Milch bis hin zu veganen Alternativen wie Bio-Sojadrink und Bio-Haferdrink.

Weitere Informationen auf feierabend.stroeck.at und stroeck.at

