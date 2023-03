FPÖ – Schnedlitz: ÖVP-Kanzler Nehammer und sein Innenminister Karner sind „Pull-Faktoren“ für die illegale Masseneinwanderung!

Etwa 5.500 Asylanträge in nur sechs Wochen zeigen, dass die ÖVP nur eine PR-Show abzieht und in Wahrheit „Türöffner für die ,neue Völkerwanderung´“ ist

Wien (OTS) - „Schwarz-Grün lässt die ,neue Völkerwanderung´ weiter ungebremst über unsere Grenzen ins Land strömen. Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner rühren keinen Finger dagegen“, übte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz scharfe Kritik an der Bundesregierung. Laut der FPÖ vorliegenden Informationen wurden heuer nämlich bis Mitte Februar bereits etwa 5.500 Asylanträge in Österreich gestellt. Das bedeutet einen Zuwachs von mehr als 1.000 Asylanträgen allein in den ersten beiden Februar-Wochen.

Besonders auffällig sei, dass die meisten illegalen Einwanderer wieder aus Syrien, Marokko und Afghanistan stammen würden. „Gerade Marokko ist eines der Länder, in denen ÖVP-Innenminister Karner vor wenigen Monaten eine angebliche ,Anti-Marketing-Kampagne´ um sagenhafte 260.000 Euro geschalten hat. Die Zahlen zeigen jetzt, dass er damit das genaue Gegenteil erreicht und auf Steuerzahlerkosten eine regelrechte Einladungsaktion für illegale Einwanderer gefahren ist. Hier drängt sich schon die Frage auf: Ist das himmelschreiende Unfähigkeit, pure Absicht oder beides? In jedem Fall sollte Karner besser heute als morgen zurücktreten!“, so Schnedlitz.

Egal, ob es das „leere Gerede“ über ihr PR-Luftschloss ,Asylbremse´, ihr permanentes Herumjetten in der Weltgeschichte oder das Abschieben ihrer ureigensten Verantwortung auf die EU sei: Die ÖVP, Nehammer, Karner und Co. würden die Österreicher verraten und seien selbst schon zum „Pull-Faktor“ für illegale Einwanderer geworden. „Wir brauchen schnellstmöglich einen echten Asylstopp und eine Deattraktivierung Österreichs als Zielland für illegale Einwanderer. Und einer der wichtigsten Schritte dafür ist es, die ÖVP als ,Türöffner‘ für die illegale Masseneinwanderung von den Schalthebeln der Macht dieser Republik zu entfernen – durch möglichst rasche Neuwahlen!“, forderte Schnedlitz.

