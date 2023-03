Oö. Volksblatt: "Und dann?" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 4. März 2023

Linz (OTS) - Am Sonntag ist Halbzeit in der heurigen Landtagswahl-Trilogie. Und auch in Klagenfurt droht den regierenden Parteien Verluste und je radikaler sich eine Oppositionspartei gibt, desto höher könnten die Gewinne werden. Bei der SPÖ hofft man zwar, dass sich die Verluste in Grenzen halten, aber die absolute Sperrminorität im Landtag wird wohl fallen. Die ÖVP droht im Duell zwischen SPÖ und FPÖ als weinender Dritte übrig zu bleiben. Wobei die FPÖ mit dem Team Kärnten von Polit-Chamäleon Köfler (vorher SPÖ dann Stronach) eine ernstzunehmende Konkurrenz hat. Und Grün und Pink müssen um den Einzug in den Landtag kämpfen. Und nach der Wahl? Wird zwar sicher Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Chefin erneut in Frage gestellt werden – diesmal vermutlich mit dem Sanctus von SPÖ-LH Kaiser. Und FPÖ-Chef Kickl wird sich bestätigt fühlen ... Aber zuerst gilt das Interesse der Wahl in Salzburg. Gestern starteten dort die Parteien in den Wahlkampf und auch angesichts der Persönlichkeit von LH Haslauer kann man hoffen, dass er keine Schlammschlacht, sondern ein Wettbewerb der Konzepte wird. Bevor die Stimmen nicht ausgezählt sind, kann man übrigens davon ausgehen, dass es auf Bundesebene weitgehend ruhig bleibt. Und dann? Dann könnte Rendi-Wagner einen heißen 1. Mai erleben.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at