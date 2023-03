Admunity: Ein Portal für Soziales Engagement und Nachhaltigkeit, ein Magazin, eine Gemeinschaft

Wien (OTS) - Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN (SDG's) zu erreichen, wird zum wichtigsten Thema der Menschheit.Unternehmer*innen und Konsument*innen zeigen sich angesichts der zahlreichen Krisen und Herausforderungen vermehrt bereit, an einem Strang zu ziehen – genau das wollen wir mit Admunity unterstützen. Es ist unser Ziel, Rahmenbedingungen zu schaffen, die nachhaltiges und soziales Handeln erleichtern, transparent zu informieren und Menschen aller Altersgruppen, besonders junge dafür zu begeistern.

Admunity bietet allen Unternehmer*innen, die bereits einen ökologischen Weg eingeschlagen haben, eine Vermittlungsplattform, um ihre kostbaren Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Außerdem stellen wir Künstler*innen unseren virtuellen Raum für Verkauf und Versteigerung ihrer Werke zur Verfügung. Wir würdigen ihre Schritte in Richtung Nachhaltigkeit mit Reportagen, Interviews im Magazin, Podcasts und Vodcasts.

Als Plattform für Soziales Engagement liegt unser Fokus auf dem Vorantreiben der sozialen Ziele: Wer bei Admunity, Nachhaltiges – vom Biobauern bis zur Skulptur und vom Pullover bis zur Zahnbürste einkauft, spendet damit auch automatisch an ein zertifiziertes Hilfsprojekt. Einen hohen Anteil unserer Einnahmen leiten wir von Beginn an für unser Ziel SDG2 - Zero Hunger an UNICEF weiter.

Wir freuen uns darüber, wenn Sie mit Ihren Produkten und Ihrer Kreativität dabei helfen, unsere Plattform auszubauen. Schicken Sie uns gerne eine Nachricht unter info @ admunity.com oder rufen Sie mich einfach an: 06767456230

Nähere Informationen finden Sie unter www.admunity.com.

