Saison ARTE Opera: Drei Neuproduktionen aus München, Wien und Paris im März online (FOTO)

Strasbourg (ots) - Mit Livestreams von drei internationalen Opernproduktionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, bietet ARTE im März europäische Opernvielfalt auf höchstem Niveau: Den Auftakt macht am 5. März der Premieren-Livestream von Dmitri Tcherniakovs Inszenierung von "Krieg und Frieden" aus der Bayerischen Staatsoper unter der musikalischen Leitung von Vladimir Jurowski. Unter dem Dirigat von Philippe Jordan folgt am 17. März Mozarts "Le nozze di Figaro" aus der Wiener Staatsoper, inszeniert von Barrie Kosky. Krzysztof Warlikowskis Interpretation des "Hamlet" aus der Opéra national de Paris unter der musikalischen Leitung von Pierre Dumoussaud vollendet am 30. März den Reigen an Neuinszenierungen, die ARTE im Rahmen seiner digitalen europäischen Opernspielzeit "Saison ARTE Opera", mit Untertiteln in sechs Sprachen, präsentiert. arte.tv/opera

Krieg und Frieden (Woina i mir) - Live aus der Bayerischen Staatsoper

Oper von Sergej Prokofjew BR/ARTE, Deutschland 2023, 150 Min., live

Zum 70. Todestag von Sergej Prokofjew am 5. März findet an der Bayerischen Staatsoper die Premiere seines Monumentalwerks "Krieg und Frieden" statt. Eine Oper, die jeden Rahmen sprengt: Prokofjews musikdramatisches Hauptwerk verknüpft in seinen 13 Bildern Gesellschaftsdrama und Geschichtschronik zu einem überbordenden Panorama. Inszeniert von Dmitri Tcherniakov und unter der musikalischen Leitung von Vladimir Jurowski zeigt ARTE die Premiere aus der Bayerischen Staatsoper am 5. März um 17 Uhr im Livestream. Es spielt das Bayerische Staatsorchester.

Le nozze di Figaro - Live aus der Wiener Staatsoper

Oper von Wolfgang Amadeus Mozart ORF/ARTE, Frankreich/Österreich 2023, 200 Min., live zeitversetzt

Mozarts Standeskomödie ist von der Bühne der Wiener Staatsoper nicht wegzudenken: Mit Barrie Kosky wagt sich einer der innovativsten Opernregisseure unserer Tage an die neue Deutung des Figaro für das Haus am Ring. Generalmusikdirektor Philippe Jordan dirigiert ein junges Ensemble mit Andrè Schuen, Hanna-Elisabeth Müller, Ying Fang und Peter Kellner in den zentralen Rollen, begleitet vom Orchester der Wiener Staatsoper. ARTE überträgt die Inszenierung am 17. März um 21.50 Uhr live zeitversetzt im TV und online.

Ambroise Thomas: Hamlet an der Opéra national de Paris

Oper von Ambroise Thomas ARTE France, Frankreich 2023, 185 Min., live

Die Abgründe der menschlichen Psyche sind ein zentrales Element von Krzysztof Warlikowskis Inszenierungen. Auch mit "Hamlet" erkundet er den Wahnsinn, der Shakespeares Drama und Ambroise Thomas' Vertonung zugrunde liegt. Unter der musikalischen Leitung von Pierre Dumoussaud interpretiert der große französische Bariton Ludovic Tézier die Titelrolle, Lisette Oropesa, vor wenigen Tagen bei den "Oper! Awards" als "Beste Sängerin" ausgezeichnet, ist als Ophelia zu erleben. Es spielt das Orchestre de l'Opéra national de Paris. ARTE zeigt die Neuproduktion am 30. März 2023 um 19.30 im Livestream.

Alle drei Opernproduktionen bleiben im Anschluss an den Livestream in der ARTE Mediathek abrufbar unter arte.tv/opera.

Die "Saison ARTE Opera"

Seit 2018 bietet ARTE in Partnerschaft mit führenden europäischen Opernhäusern und Festivals aus nunmehr 14 Ländern die eigens kuratierte digitale Opernspielzeit "Saison ARTE Opera" an. Jeden Monat gibt es neue Produktionen - europaweit frei abrufbar und dank der finanziellen Unterstützung durch das Programm "Kreatives Europa" der Europäischen Union auch in englischer, polnischer, italienischer und spanischer Sprache untertitelt, so dass über 70% der Europäer und Europäerinnen die Operninszenierungen in ihrer Muttersprache erleben können.

Das gesamte Programm der Saison ARTE Opera 22/23 finden Sie im Spielzeitheft auf dem ARTE-Presseportal.

>> Zum digitalen Spielzeitheft

