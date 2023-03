AB HOF Messe Wieselburg: Goldregen für „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe

LH-Stv.Pernkopf/BM Totschnig: Bäuerinnen und Bauern sind Botschafter für Nähe, erstklassige Qualität und Verlässlichkeit

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf der AB HOF Messe in Wieselburg wurden in acht Kategorien Auszeichnungen für herausragende regionale, kleingewerbliche und bäuerliche Produkte vergeben. 120 Goldmedaillen gingen dabei an 56 “So schmeckt Niederösterreich”-Partnerbetriebe. Unter den 120 Goldmedaillen wurden 16 Siegerprodukte prämiert und erhielten somit die höchste Auszeichnung. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf waren bei der Preisverleihung anwesend und zeigten sich beeindruckt von der Qualität der Produkte und der Arbeit der Landwirtinnen und Landwirte bzw. Produzentinnen und Produzenten.

„Die hohe Vielfalt, Hochwertigkeit und das Potenzial an Innovationen der ausgezeichneten Produkte und Betriebe belegen den hohen Qualitätsanspruch unserer österreichischen Bäuerinnen und Bauern, die ihre erstklassigen Lebensmittel mit viel Leidenschaft herstellen und direkt vermarkten“, so Totschnig. LH-Stellvertreter Pernkopf ergänzt:

„Ich freue mich über die vielen Einreichungen aus Niederösterreich und gratuliere allen prämierten Betrieben herzlich. Die Bäuerinnen und Bauern sind Botschafter für Nähe, Qualität und Verlässlichkeit. Mit einem neuen Unterstützungspaket von 1,5 Millionen Euro unterstützen wir die Direktvermarkter dabei, auch in unsicheren Zeiten weiter produzieren zu können.

Mehr als 3.800 landwirtschaftliche Erzeugnisse wurden für die Produktprämierung verkostet. Bereits einige Monate vor Beginn der Messe wurden die Produkte eingesendet und von einer unabhängigen Jury, bestehend aus circa 150 Verkosterinnen und Verkostern, beurteilt. Das Ergebnis: 56 „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe holten Preise in sämtlichen Kategorien - vom Goldenen Blunz'nkranz über den Brot-Kaiser bis hin zum Pasta-Kaiser. „Die Auszeichnungen stellen nicht nur eine Vermarktungshilfe für die Produzentinnen und Produzenten dar, sondern auch einen Anreiz für die fortlaufende Qualitätssteigerung“, so Christa Ruspeckhofer, Leiterin der Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ bei der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu). Alle Siegerinnen und Sieger sowie die dazugehörigen Produktkategorien sind unter

https://www.soschmecktnoe.at/ab-hof-messe-wieselburg-2023 zu finden.

