„Die Jahre der Kanzlerdiktatur“: Präsentation der ORF-III-Neuproduktion im hdgö

Premiere des „zeit.geschichte“-Zweiteilers am 4. März

Wien (OTS) - Im Rahmen der im Vorjahr gestarteten Kooperation mit dem Haus der Geschichte Österreich (hdgö) fand gestern, am Donnerstag, dem 2. März 2023, erneut die Vorpremiere einer ORF-III-Dokumentation als Publikumsveranstaltung mit Podiumsgespräch statt. Präsentiert wurde die Neuproduktion „Die Jahre der Kanzlerdiktatur“, die als finale Folge eines neuen „zeit.geschichte“-Zweiteilers über die schrittweise Errichtung der Diktatur in Österreich ab 1933 morgen, am Samstag, dem 4. März, ihre TV-Premiere hat (Teil 1 „Österreichs Weg in die Kanzlerdiktatur“ um 20.15 Uhr, Teil 2 „Die Jahre der Kanzlerdiktatur“ um 21.00 Uhr). Zur Veranstaltung begrüßten Hausherrin Monika Sommer, Direktorin des hdgö, und ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber. An dem an die Präsentation anschließenden und von ORF-Journalist Andreas Pfeifer moderierten Podiumsgespräch nahmen die Historiker Kurt Bauer, Lucile Dreidemy und Stefan Benedik teil.

Sommer: „Hier braucht es Diskussion.“

„Die Auseinandersetzung mit den Jahren 1933/34 bis 1938 in Österreich ist brennend aktuell, denn sie kann aufzeigen, wie eine Demokratie zerstört werden kann und welche Faktoren eine Diktatur ausmachen. Allein das Ringen um die Bezeichnung für diesen Zeitabschnitt –‚Ständestaat‘, Austrofaschismus, Kanzlerdiktatur, Dollfuß-Schuschnigg-Diktatur – zeigt: Hier braucht es Diskussion. Dafür ist das hdgö der richtige Ort und ORF III der richtige Partner“, sagt Monika Sommer, Direktorin des hdgö.

Schöber: „Zeitgeschichtliche Zusammenhänge müssen immer wieder neu vermittelt werden.“

„Die Vermittlung von Zeitgeschichte und historischen Inhalten gehört zur öffentlich-rechtlichen Kern-DNA von ORF III. Gerade die zeitgeschichtlichen Zusammenhänge der vergangenen 100 Jahre müssen immer wieder neu derzeitigen und zukünftigen Generationen vermittelt werden. Frei nach Hugo Portisch lernen wir dabei aus der Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft gestalten zu können. Gerade die Zeitgeschichte wird in besonderer Weise vom jungen Publikum in ORF III gesehen. Die Kooperation mit dem Haus der Geschichte Österreich ist ein Schwerpunkt in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit unseres Landes. Daher freue ich mich sehr über den großen Publikumszulauf sowohl hier im hdgö als auch in ORF III.“

Zum Inhalt der Neuproduktion

Während in Teil eins des „zeit.geschichte“-Zweiteilers „Österreichs Weg in die Kanzlerdiktatur“ thematisiert wird, schildert Autor und Regisseur Christian Hager im zweiten Teil „Die Jahre der Kanzlerdiktatur“: die verhängnisvollen Entwicklungen ab dem Mai 1934. Die Erste Republik ist nach nur 15 Jahren Geschichte, Bundeskanzler Engelbert Dollfuß wandelt Österreich endgültig in eine faschistische Diktatur um. Im neugegründeten, sogenannten Ständestaat sind alle anderen Parteien längst verboten, die politische Gegnerschaft wird gezielt verfolgt. Trotz massiver Unterstützung der katholischen Kirche gerät Dollfuß zunehmend unter Druck. Bei einem nationalsozialistischen Putschversuch am 25. Juli 1934 wird er schließlich getötet, sein bisheriger Justizminister Kurt Schuschnigg übernimmt die Rolle des Diktators. Der Führerkult mit all seinen faschistischen Symbolen nimmt nun immer bizarrere Formen an. Dennoch ist Schuschnigg nicht in der Lage, den Anschluss-Bestrebungen von Hitler-Deutschland entgegenzuwirken. Am 12. März 1938 marschiert schließlich die deutsche Wehrmacht in Österreich ein.

