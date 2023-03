Erste Nierentransplantation mit dem Operations-Roboter in Österreich

Vorteile der Operationstechnik für Patient*innen überzeugend

Wien (OTS) - Ein sensationeller Fortschritt bei der Nierentransplantation ist der Klinischen Abteilung für Transplantation der Medizinischen Universität Wien / AKH Wien gelungen. Seit Jänner werden Nierentransplantationen auch mit Unterstützung des OP-Roboter „DaVinci“ erfolgreich durchgeführt. Die erstmals in Österreich angewendete Technik bietet den Organ­empfänger*innen deutlich niedrigere Komplikationsraten, durch den minimal-invasiven Eingriff wesentlich geringere Schmerzen und kürzere Spitalsaufenthalte. Dabei ist die erzielte Organfunktion genauso so gut wie mit der klassischen Technik über einen Bauchschnitt. Derzeit bieten diese technisch aufwändige Operationsart nur wenige Zentren in Europa an.

An der Klinischen Abteilung für Transplantation wird die Operationstechnik unter der Leitung von Operateur Univ.-Prof. Dr. Andreas Salat nun regelmäßig angewendet werden, da die Vorteile für die Patient*innen überzeugend sind. So konnten die beiden ersten Empfänger*innen bereits am 7. Tag nach der Transplantation mit normaler Organfunktion die Klinik wieder verlassen. Ebenso wie ihre beiden gesunden Organspender*innen, denen die Nieren ebenfalls mithilfe des OP-Roboters entnommen wurden.

In Zukunft wird diese Technik laut Univ.-Prof. Dr. Gabriela Berlakovich, Leiterin der Klinischen Abteilung für Transplantation, auch Empfänger*innen von Organen Verstorbener angeboten werden, da mit dem geplanten Einsatz einer Nierenperfusionsmaschine die Lagerdauer des Transplantats verlängert werden kann.

Rückfragen & Kontakt:

Univ.-Prof. Dr. Gabriela Berlakovich

Klinische Abteilung für Transplantation

Medizinische Universität Wien

Tel.: 01 40400-68960

email: gabriela.berlakovich @ meduniwien.ac.at