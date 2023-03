SPÖ-Deutsch: Korruptionssumpf um Grazer FPÖ weitet sich aus – FPÖ-Chef Kickl muss Versteckspiel beenden und für Aufklärung sorgen

„Kickl-FPÖ hat Patent auf Skandale, Chaos und Unfähigkeit“ – FPÖ-Chef muss in Russland-Affäre Karten auf den Tisch legen und Finanzen offenlegen

Wien (OTS/SK) - Die beispiellose Finanzaffäre rund um mutmaßlich abgezweigte Klubförderungen der FPÖ in Graz weitet sich aus. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hält heute, Freitag, fest: „Die Kickl-FPÖ versinkt immer tiefer im Korruptionssumpf. Die Selbstanzeigen, Hausdurchsuchungen, Ermittlungen und Auslieferungsanträge rund um mutmaßlich veruntreute Millionenbeträge zeigen, dass die skandalösen Machenschaften der Grazer FPÖ gewaltig stinken. Etwa zwei Millionen Euro Klubförderung sollen verschwunden sein, Bargeld wurde offenbar in Plastiksackerln durch die Gegend getragen und ein beauftragter Rechnungsprüfer spricht wörtlich von einem ‚Sauhaufen‘ bei der Grazer FPÖ. Die Machenschaften der Grazer Blauen zeigen, dass sich einige FPÖ-Funktionäre überhaupt keinen Genierer mehr haben“, so Deutsch, der volle Aufklärung des FPÖ-Skandals fordert: „Fördermissbrauch, Veruntreuung und Untreue stehen im Raum – Vorwürfe, die schwer wiegen“, so Deutsch, für den klar ist: „Die blaue Truppe ist nach dem Auslieferungsantrag der Staatsanwaltschaft gegen Kickl-Stellvertreter Kunasek hoch nervös. FPÖ-Chef Kickl muss sein unwürdiges Versteckspiel beenden und seinen Beitrag zur vollen Aufklärung der blauen Korruptionsskandale leisten.“ ****

„Die Kickl-FPÖ hat das Patent auf Skandale, Chaos und Unfähigkeit“, sagt Deutsch, der betont, dass mit der FPÖ kein Staat zu machen ist. „Die ungeheuerlichen Machenschaften der Grazer FPÖ sind ein Sinnbild für den Zustand der Kickl-Partei. Die FPÖ ist arm an Inhalten und Lösungen, aber reich an Skandalen“, so Deutsch, der daran erinnert, dass der ehemalige FPÖ-Chef Strache einen Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei „Einiges Russland“ unterzeichnet hat und in Ibiza halb Österreich an russische Oligarchen verscherbeln wollte. „Die Kickl-FPÖ steht für Menschenfeindlichkeit, Sozialabbau und Putin-Freundschaft. Es ist höchste Zeit, dass die FPÖ auch in der Russland-Affäre für Aufklärung sorgt, alle Karten auf den Tisch legt und die Parteifinanzen offenlegt“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls/mb

