Hartlauer eröffnet topmodernes Ausbildungszentrum für Optik und Hörgeräte

Robert Hartlauer und LH Mag. Thomas Stelzer eröffnen neue Ausbildungswerkstatt in Steyr

Steyr (OTS) - Steyr (März 2023). Mit dem hauseigenen Ausbildungszentrum in Steyr setzt Hartlauer wieder neue Maßstäbe, dringend benötigte Fachkräfte auch selbst auszubilden.

Bereits seit über 25 Jahren wird bei Hartlauer ein starker Fokus auf die unternehmenseigene Aus- und Weiterbildung gelegt. Als Erweiterung der Hartlauer Akademie in Kronstorf liegt der Fokus der Mitarbeiterentwicklung, in den Bereichen Hörakustik und Optik, auf der neuen wegweisenden Ausbildungswerkstätte in Steyr-Taschelried.

Lehrlinge, Lehrlingsausbilder und Mitarbeiter erhalten hier Ausbildung auf höchstem Niveau. Zusätzlich zu verschiedenen Fachseminaren wird verstärkt Wert auf die Praxis gelegt. Es wird an modernsten Gerätschaften ausgemessen, angepasst und zurecht geschliffen. Für Hörgeräteakustiker steht auch ein hochmodernes Labor mit 3D-Technik zu Modellierung und Druck zur Verfügung.

„Einer der Schlüsselfaktoren für einen modernen und dynamischen Wirtschaftsstandort sind gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Fachkräfte zu gewinnen und sie auch im Betrieb zu halten, ist in Zeiten wie diesen eine besondere Herausforderung für jedes Unternehmen. Die gemeinsame Initiative mit der Wirtschaftskammer und dem AMS um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und die namhafte Investition in die Aus- und Weiterbildung sind deshalb ganz entscheidende Impulse. Ich bedanke mich bei der Firma Hartlauer für dieses wichtige Bekenntnis zum Standort Steyr“, betont Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer bei der Eröffnung.

Hohe Investition von 4,2 Mio. um Service, Beratung und Ausbildung auf ein neues Niveau zu heben.

„Wir wollen unseren Kunden immer den bestmöglichen Service und die optimale Beratung anbieten. Das geht nur mit den besten MitarbeiterInnen. Aus dieser Überzeugung heraus unterstützen wir unsere Fachkräfte bereits während der Berufsschulausbildung mit weiteren Maßnahmen. Im gesamten Berufsleben kommt man aus ganz Österreich immer wieder in Steyr zusammen um sich auszutauschen, zu lernen und am neuesten Stand der Technik zu bleiben.“ ist Robert F. Hartlauer der Überzeugung, dass die Ausbildung in den österreichischen Berufsschulen zwar sehr gut ist, dort erlerntes Wissen und die nötigen erworbenen Fertigkeiten aber nicht für das gesamte Berufsleben ausreichen können. Für die nötige Mobilität während der Ausbildung, erhalten alle Lehrlinge auch ein Klimaticket kostenlos zur Verfügung gestellt.

Im Zuge der Neuerrichtung war man auch bestrebt den Energie- und Wasserbedarf des laufenden Betriebs und der Anlagen besonders ressourcenschonend zu bestreiten. Die Wasseraufbereitungsanlage kann knapp 70% des Wasserverbrauchs mittels Umkehrosmose wieder in den Betriebskreislauf bringen.

Die bestehende Photovoltaikanlage wird im Frühjahr um zusätzliche 140 kWp auf die Gesamtleistung von 225 kWp erweitert.

Fertigung und Wertschöpfung in Österreich

Optimal ist der Standort in Steyr auch durch die Nähe zur Zentrale und der im selben Haus untergebrachten Brillenfertigung. Hier greifen Service und Beratung, neueste Technik und Ausbildung mit dem Einblick in die Brillenfertigung, mit Europas modernster Einschleifanlage, direkt ineinander.

Parallel zur Brillenfertigung verbaut die Hörgerätefertigung in Graz Spitzentechnologie namhafter Hersteller mit eigenen maßgefertigten Otoplastiken.

Mit diesem Bekenntnis zur Produktion in Österreich, gepaart mit dem Fokus auf hausinterne Aus- und Weiterbildung erhalten Hartlauer Kunden auch weiterhin beste Beratung und Service. Hartlauer setzt hier wieder neue Standards und ermöglicht seinen Kunden perfekte Brillen und Hörgeräte zu leistbaren Preisen.

Der hohe eigene Fertigungsgrad im Gesundheitsbereich aus eigener Hand garantiert funktionierende Prozesse, immer ganz nah am Kunden und sichert eine hohe Wertschöpfung in Österreich.

Hartlauer als nationales Schwergewicht in der Fachkräfteausbildung

Im Zentrum steht bei Hartlauer immer schon der Kunde – nur mit den besten Menschen im Unternehmen und dem gewissen Mehr an Service und Beratung ist dieser zu erreichen und zu halten. Sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, die richtigen MitarbeiterInnen zu finden und zu entwickeln war immer eine der wichtigsten Kern-Aufgaben und entscheidendes Erfolgselement im Unternehmen.

Bei Hartlauer sind aktuell 686 Optiker und 278 Hörgeräteakustiker mit facheinschlägiger Ausbildung (Geselle; Meister) beschäftigt.

Bereits seit 1971 werden bei Hartlauer Lehrlinge ausgebildet. Aktuell befinden sich 334 Personen in Berufsausbildung (Lehre und 2. Bildungsweg), davon 190 in der Optik und 30 in der Hörgeräteakustik.

Für 2023 sind über 100 Seminare und Workshops geplant.

