„Haus der Digitalisierung“ in Vollbetrieb – zahlreiche Highlights unter einem Dach

LR Danninger: Zentrale Anlaufstelle für Wirtschaft, DigitalisierungsexpertInnen und Wissensvermittlung für Jung und Alt

St. Pölten (OTS/NLK) - Seitdem das reale „Haus der Digitalisierung“ in Tulln Ende letzten Jahres eröffnet wurde, hat das innovative Zukunftsprojekt Schritt für Schritt Fahrt aufgenommen und bietet nun Niederösterreichs umfassendstes Angebot zum Thema Digitalisierung unter einem Dach. „Das ‚Haus der Digitalisierung‘ in Tulln ist die zentrale niederösterreichische Anlaufstelle für unsere Wirtschaft, ebenso wie für Expertinnen und Experten im Digitalisierungsbereich. Der Vollbetrieb ist erfolgreich angelaufen, die unterschiedlichen Angebote werden gut angenommen. Im ‚Haus der Digitalisierung‘ finden sich Serviceleistungen für Betriebe, moderne Eventlocations, die multimediale Themeninszenierung ‚Mensch + Maschine‘, der Studienbetrieb der FH Wiener Neustadt, ein attraktives Kulinarikangebot, Wissensvermittlung ‚Hands on‘ im FabLab sowie Coworking-Möglichkeiten – hier ist wirklich für jeden und jede das passende Angebot dabei“, freut sich Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger über den Start des neuen blau-gelben „Digitalisierung-Zentrums“ in Tulln.

Auf 4.200 Quadratmeter Gesamtfläche gibt es einen Showroom- und Veranstaltungsbereich, die Erweiterung der Fachhochschule Wiener Neustadt, einen Sodexo Gastrobereich mit Gastgarten sowie Büroeinheiten, Inkubator-Flächen und das FabLab Niederösterreich. Die Projektverantwortung liegt bei der ecoplus-Tochter ecoplus Digital GmbH. Immer im Fokus die Unterstützung heimischer Klein- und Mittelunternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft und die einfache Vermittlung des Themas Digitalisierung für Jung und Alt.

„Niederösterreichs Klein- und Mittelunternehmen setzen immer mehr auf die Vorteile der Digitalisierung, um Geschäftsprozesse zu optimieren oder neue Marktsegmente zu erschließen. Die gezielten persönlichen Begegnungen im ‚Haus der Digitalisierung‘ mit Menschen, Projekten, Innovationen, Partnerinnen und Partnern sollen vernetzen, inspirieren und beflügeln. Die heimischen KMU profitieren von unseren Möglichkeiten, die Digitalisierung in Niederösterreich voranzutreiben. Wir holen Projekte der KMU vor den Vorhang und machen das Digitalisierungsnetzwerk Niederösterreich sichtbar“, betonen ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki und die ecoplus Digital Geschäftsführer Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer.

Herzstück im Haus der Digitalisierung ist der beeindruckende Showroom powered bei HYPO Niederösterreich, der als Location für die jährlich wechselnde Ausstellung dient. Gestartet wurde am 17. Jänner mit der interaktiven Themeninszenierung „Mensch + Maschine“, die Digitalisierung auf verständliche, emotionale, anregende und unterhaltsame Weise erlebbar macht. Der Showroom kann aber auch als spektakuläre Eventlocation gebucht werden, genauso wie die Innovation Lounge powered by EVN an.

Wer tiefer in das Thema Digitalisierung eintauchen möchte, ist im FabLab Niederösterreich powered by ACP bestens aufgehoben, wo die Wissenschaftsabteilung des Landes Niederösterreich einlädt, neuartige digitale Technologien auf spielerische Art und Weise kennenzulernen und auszuprobieren.

Ein zentraler Fokus der Serviceleistungen im „Haus der Digitalisierung“ liegt auf der Unterstützung der niederösterreichischen Wirtschaft im Bereich Digitalisierung. So ist etwa die Geschäftsstelle für Technologie und Digitalisierung des Landes Niederösterreich im „Haus der Digitalisierung“ zu finden und auch die Wirtschaftskammer Niederösterreich ist mit einem Büro vertreten und unterstützt heimische Betriebe im Bereich Innovation, Technologie und Digitalisierung durch gezielte Beratungsleistungen von Expertinnen und Experten.

Weiters bietet accent - Der Hightech Inkubator des Landes Niederösterreich wiederum seinen Startups im „Haus der Digitalisierung“ auf rund 100 Quadratmeter einen topmodernen und innovativen Coworking-Space powered by AirportCity Space.

riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich hat für Gründerinnen, Gründer, Jungunternehmerinnen und –unternehmer ein umfangreiches kostenloses Angebot von Beratung in allen Phasen der Unternehmensentwicklung.

Auch der Biotech Campus Tulln der FH Wiener Neustadt ist im Haus der Digitalisierung angesiedelt und schlägt mit dem berufsbegleitenden „Bio Data Science“ – Studiengang die Brücke von der Biotechnologie zur Digitalisierung.

Für das kulinarische Wohl der Mitarbeitenden, Studierenden und Gäste sorgt das Restaurant „ladestation“ von Sodexo.

Alle Details unter www.virtuelleshaus.at

