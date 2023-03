oecolution austria beim Klimastreik: Auf der Suche nach Fighters4Climate bei Fridays-For-Future-Demo

oecolution-Forderung: Macht euren Protest zum Beruf und erlernt einen Green Job, dann seid ihr nicht nur Fridays For Future, sondern Daily For Future!

Wien (OTS) - oecolution austria wirbt heute unter den demonstrierenden Jugendlichen für nachhaltige Berufe. „Nur allein auf der Straße zu demonstrieren, reicht nicht aus. Was wir vor allem brauchen, sind Leute, die auch anpacken wollen und die Klima- und Energiewende tatkräftig umsetzen. Unter dem Motto ‚Mach deinen Protest zu einem Beruf, erlerne einen Green Job und werde Teil der größten Klimaschutzbewegung der Welt‘ wollen wir den Jugendlichen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie wirklich etwas bewegen können“, so oecolution-Geschäftsführerin Elisabeth Zehetner. Photovoltaik- oder Windkraftanlagen würden sich nicht von alleine bauen. Es brauche viele helfende Hände. Denn: „Ohne genügend Fachkräfte können wir uns ein grünes Wunder gleich abschminken!“

Klimaschutz nur für 17 Prozent der Jugendlichen Parameter bei Berufswahl

Im Vorfeld des für heute weltweit angekündigten Klimastreiks hat oecolution austria bereits die Bewusstseinskampagne „Fighters4Climate - #karrierefürsklima“ gestartet. Ziel ist es, junge Menschen für einen „Green Job“, einem Beruf zur Bekämpfung des Klimawandels, zu begeistern – denn der Fachkräftemangel droht zum Risikofaktor der Klima- und Energiewende zu werden. Expert:innen schätzen, dass bis 2030 rund 100.000 Fachkräfte in sogenannten ‚Green Jobs‘ gebraucht werden, viele Firmen suchen händeringend Personal. Alarmierend sei, dass laut einer neuen market-Umfrage unter Jugendlichen zwar die Bedeutung von Klima- und Energieberufen für den Klimawandel als sehr hoch eingeschätzt wird. Gleichzeitig ist derzeit aber „die Möglichkeit, etwas für die Umwelt zu tun“ nur für 17 Prozent bei der Berufswahl ein wichtiger Parameter. Zehetner: „Wir hören immer wieder davon, dass die Jugend aufgrund des Klimawandels Zukunftsängste verspürt. Klimapanik bekämpft man am besten, indem man selbst anpackt und die eigene Zukunft in die Hand nimmt. In einem Job mit Mehrwert fürs Klima ist man nicht nur Fridays For Future, sondern Daily For Future!“



Alle Informationen zur Kampagne sowie zu den Umfrageergebnissen unter: www.fighters4climate.at



